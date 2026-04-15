Microsoft augmente les prix de ses PC Surface, désormais plus chers que les Mac

Apres Samsung avec ses téléphones et tablettes, voici que Microsoft a appliqué une hausse significative sur l’ensemble de sa gamme d’ordinateurs Surface. La plupart des modèles sont désormais plusieurs centaines de dollars (ou euros) plus chers qu’à leur lancement initial, dépassant largement leur concurrent chez Apple, les Mac.

Les raisons invoquées sont « les récentes augmentations des coûts de mémoire et des composants ».

jusqu’à 500 $ d’augmentation !

Exemples concrets des nouvelles hausses aux États-Unis :

Surface Pro 12 pouces (modèle d’entrée de gamme) : passé de 799 $ à 1 049 $ (+250 $)

Surface Pro 13 pouces 512 Go : passé de 1 199 $ à 1 499 $ (+300 $). La version 256 Go à 999 $ a été supprimée.

Surface Laptop 13 pouces : passé de 899 $ à 1 149 $ (+250 $)

Surface Laptop 13,8 pouces : passé de 999 $ à 1 499 $ (+500 $)

Surface Laptop 15 pouces : passé de 1 299 $ à 1 599 $ (+300 $)

Il s’agit pour certains modèles de la deuxième hausse de prix en deux ans.

En France, les hausses sont également sensibles

En France, Microsoft a répercuté ces augmentations sur son site officiel. La Surface Pro 12 pouces d’entrée de gamme passe ainsi de 980 € à 1 149 € (+169 €). La Surface Pro 13 pouces est désormais affichée à partir de 1 399 € (contre environ 1 199 € auparavant). Du côté des Surface Laptop, le modèle 13 pouces démarre à 1 249 €, le 13,8 pouces à 1 669 € et le 15 pouces à 1 769 €. Ces hausses, souvent comprises entre 150 € et 300 € selon les configurations, rendent les Surface encore plus chers que les MacBook Air et MacBook Pro équivalents, surtout quand on compare le stockage et les performances.

Comparaison avec Apple

Les Surface sont maintenant clairement plus chers que les Mac correspondants :

Le Surface Laptop 7 13,8 pouces (16 Go / 256 Go) est nettement plus onéreux que le MacBook Air M5 512 Go.

Le modèle haut de gamme Surface Laptop 7 (64 Go RAM + 1 To SSD) atteint des tarifs supérieurs à ceux du MacBook Pro 16 pouces M5 Pro (64 Go / 1 To) à 3 300 $.

Pourtant, dans les deux cas, le processeur Snapdragon X Elite reste nettement moins performant que la puce M5 Pro d’Apple.

Microsoft justifie ces augmentations par la pénurie mondiale de mémoire, les fabricants de puces priorisant les contrats très lucratifs des centres de données IA au détriment des produits grand public.

Cette décision intervient juste après les hausses de prix chez Samsung sur ses Galaxy et tablettes, et renforce les craintes d’une augmentation générale des tarifs sur les appareils haut de gamme.

Microsoft prévoit de lancer de nouveaux Surface plus tard cette année, qui devraient logiquement conserver ces nouveaux prix élevés.

En somme, ce qu’il faut retenir, c’est que les PC Surface sont devenus plus chers que les Mac équivalents, une situation favorable à Apple dans un contexte de pénurie de composants mémoire.