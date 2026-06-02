Face au Mac mini, Microsoft lance son propre mini-PC dédié à l’IA

Le Mac mini s’est imposé comme la machine de prédilection de nombreux développeurs qui codent et exploitent l’IA de manière intensive au quotidien. Microsoft se devait de réagir, et c’est désormais chose faite avec la présentation du Surface RTX Spark Dev Box.

Un faux air d'Xbox Series X

Microsoft vient de lever le voile sur son Surface RTX Spark Dev Box lors de la conférence Build 2026. Compact, taillé pour les développeurs, propulsé par une puce NVIDIA surpuissante : sur le papier, le parallèle avec le Mac mini d’Apple s’impose naturellement. Sauf que Microsoft joue ici une carte radicalement différente, celle de l’IA locale à grande échelle.



Le coeur de la machine, c’est la puce RTX Spark de NVIDIA, architecture Blackwell, combinant un CPU ARM et un GPU RTX dans un seul système sur puce. La mémoire unifiée monte jusqu’à 128 Go, soit plus de cinq fois ce que propose une carte graphique haut de gamme conventionnelle. En pratique, cela signifie que le Surface RTX Spark Dev Box est capable de faire tourner des modèles de langage dépassant les 120 milliards de paramètres directement en local, sans envoyer la moindre requête vers le cloud.



La puissance annoncée atteint un pétaflop de calcul IA, soit mille téraflops. Microsoft a même intégré ce chiffre dans le design du châssis : le boîtier en aluminium anodisé, fabriqué par impression 3D, est percé de 1 000 évents, clin d’oeil affiché à la puissance de la machine. L’enveloppe thermique est fixée à 100 W, davantage que les laptops RTX Spark mais cohérent pour un format desktop destiné à enchaîner des sessions d’entraînement longues et des pipelines d’agents IA.

Côté connectique, le Dev Box embarque deux ports USB-C, un port USB-A, HDMI, Ethernet et une prise casque. Windows 11 Pro arrive préconfiguré avec Visual Studio Code, GitHub Copilot intégré au terminal, WSL2 avec accès GPU direct, CUDA et PowerShell 7. L’objectif affiché : être prêt à coder dès la sortie du carton.



Microsoft positionne clairement cette machine face au DGX Spark de NVIDIA et au Ryzen AI Halo PC d’AMD, deux références tarifées à 3 999 dollars. Le Surface RTX Spark Dev Box sera vendu exclusivement sur Microsoft.com aux Etats-Unis, à une date encore indéterminée d’ici la fin 2026. Aucun tarif n’a encore été communiqué, et l’appareil est toujours en attente de certification FCC.