Intel : l’action bondit de 13 % après les rumeurs de collaboration avec Apple

Hier fut une journée historique pour Intel. L’action du géant américain a flambé de plus de 13 % à Wall Street, atteignant un nouveau record historique à 110,48 $ avant de clôturer à 108,18 $, portant sa capitalisation boursière à 543,71 milliards de dollars. Apple n'est pas étranger à tout cela.

La raison de cette envolée ?

Un article de Bloomberg publié hier soir révèle qu’Apple aurait entamé des discussions préliminaires avec Intel (et évalué les usines de Samsung au Texas) pour diversifier la production de ses puces (A-series et M-series) et réduire sa très forte dépendance à TSMC.



Même si ces discussions en sont encore à un stade très précoce et qu’Apple reste prudent sur la fiabilité et la capacité de production de ses potentiels nouveaux partenaires, le simple fait que le nom d’Intel soit à nouveau associé à Apple a suffi à enflammer les investisseurs.

Un incroyable retour en grâce pour Intel

Ce bond spectaculaire s’inscrit dans une remontée exceptionnelle :

+174 % depuis le début de l’année 2026

+433 % sur un an

Un redressement spectaculaire mené par le nouveau PDG Lip-Bu Tan, arrivé en 2025, et soutenu par une prise de participation d’environ 10 % de l’État américain dans l’entreprise.



Un éventuel retour d’Apple chez Intel serait un énorme symbole : rappelons qu’Apple avait quitté Intel en 2020 après des années de retards et de frustrations sur les feuilles de route "processeurs", sortant sa gamme Apple Silicon avec le succès que l'on connait.

Qu’est-ce que cela signifie pour l’avenir ?

Si un accord se concrétisait (même partiel), Intel pourrait fabriquer une partie des puces M-series pour Mac et iPad dès 2027, selon plusieurs analystes. Cela représenterait une victoire majeure pour la stratégie foundry d’Intel et un nouveau coup dur pour TSMC.

Qu’en pensez-vous ?Cette possible collaboration Apple-Intel vous semble-t-elle crédible ou trop belle pour être vraie ?