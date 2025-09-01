Une collaboration entre Dragon Mania Legends et Lisa Frank

Le studio Gameloft célèbre le 10e anniversaire de Dragon Mania Legends sur mobile avec une collaboration éclatante mettant en vedette Lisa Frank, apportant une touche de fantaisie arc-en-ciel à Dragolandia. Une bonne idée pour reparler d'un jeu très apprécié sur l'App Store et le Play Store, avec une note de plus de 4,7 sur 5.

Du nouveau dans Dragon Mania Legends

Ce crossover introduit deux nouveaux dragons, un Mégahabitat à thème avec quatre sections, et un événement temporaire Chute d’Étoiles se déroulant jusqu’au 12 septembre 2025, où les joueurs peuvent débloquer un dragon exclusif... Lisa Frank, la créatrice de mode américaine ! De plus, un Pack de décorations exclusives gratuit avec 10 objets colorés permet de personnaliser ses îles, renforçant l’attrait de ce jeu mobile familial.

C'est quoi Dragon Mania Legends ?

Dragon Mania Legends invite les joueurs à construire des foyers pour plus de 350 espèces de dragons uniques, à les nourrir et à participer à des combats pour grimper dans les ligues. Le jeu se distingue par des graphismes qui n'ont pas pris une ride, des événements saisonniers et des quêtes spéciales, garantissant des aventures constantes. Les joueurs peuvent rejoindre des clans, élaborer des stratégies via le chat, visiter les îles d’amis et échanger des cadeaux. La dernière mise à jour introduit des pierres-âme pour invoquer des dragons, un système d’enchantement retravaillé, un nouveau mini-jeu de Divination du Dragon et une interface plus intuitive.

Voici la liste complète des nouveautés de la dernière mise à jour 8.7.3 :

Récupérez des pierres-âme, une nouvelle monnaie qui vous permet d'invoquer des dragons.

Testez votre mémoire dans Divination du dragon, un nouveau mini-jeu de mémorisation.

Renforcez vos dragons avec un système d'enchantement retravaillé.

Profitez d'une interface repensée, plus claire et facile à parcourir.

Participez aux événements Chute d'étoiles et Tyrans pour débloquer de nouveaux dragons.

Préparez-vous à une nouvelle saison avec du contenu saisonnier spécial.

Notre avis sur Dragon Mania Legends

Dragon Mania Legends, développé par Gameloft, est donc un jeu de construction de "ville" mêlant élevage de dragons, construction de ville et combats au tour par tour. Les joueurs construisent des habitats pour loger les dragons et l'or, ainsi que des plantations pour produire de la nourriture. L'or et les cristaux, obtenus via des missions et des habitats (ou en payant), permettent des achats dans la boutique. Les dragons nécessitent nourriture et soins pour grandir, évoluant de bébés à adultes au niveau quatre, chaque montée de niveau rapportant de l'or. Les combats, nécessitant de l'énergie, impliquent jusqu'à trois dragons par équipe, en tenant compte des forces et faiblesses élémentaires. Comme dans un certain Pokémon, on peut (doit) croiser des dragons pour obtenir des descendants avec des éléments combinés. Les joueurs peuvent concevoir leur paradis draconique avec des habitats personnalisables et interagir via des guildes et des classements. Addictif, Dragon Mania a su captiver les passionnés de dragons depuis une décennie !

Téléchargement

Disponible sur l’App Store et Google Play, Dragon Mania Legends est gratuit avec des achats in-app, comme dans tout free-to-play. Mais les plus acharnés ne dépensent jamais un euro, le grinding n'est pas (trop) abusé.

