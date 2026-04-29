Wildcat Lake Core 300 : Intel riposte au MacBook Neo avec une puce 21 % plus rapide

Apple a frappé fort avec le MacBook Neo à 599 $ / 699 €, un ultraportable qui offre un rapport qualité/prix inédit. Intel ne reste pas les bras croisés et lance une nouvelle puce Wildcat Lake Core 300 destinée aux PC Windows d'entrée de gamme pour contrer directement ce modèle.

Wildcat Lake Core 300 : la réponse d’Intel

Intel, l'ancien fournisseur de processeurs d'Apple et qui pourrait bientôt en produire à nouveau pour la firme à la pomme, vient de dévoiler la gamme Wildcat Lake Core 300 (dont le modèle Core 5 320), une puce spécialement conçue pour des ordinateurs portables abordables similaires au MacBook Neo.



Selon les premiers benchmarks publiés par Tweaktown :

Multi-core : 21 % plus rapide que la puce A18 Pro du MacBook Neo (score PassMark : 15 222 contre environ 12 580 pour l’A18 Pro)

Single-core : quasiment identique (4 047 vs 4 066 pour l’A18 Pro)

La puce atteint un boost maximum de 4,6 GHz sur ses cœurs performants. Si le gain en multi-cœurs est significatif, Intel mise clairement sur cette performance brute pour séduire les constructeurs Windows qui cherchent à proposer des machines à moins de 600 $.

Un marché sous tension

Clairement, le MacBook Neo a créé une onde de choc dans l’industrie. Pour la première fois, un ordinateur Apple à moins de 600 $ (700 € chez nous) propose une autonomie, une qualité de fabrication et des performances qui rendent les PC Windows traditionnels dans cette tranche de prix beaucoup moins attractifs. En effet, alors qu'Apple a tout fait pour séduire les joueurs ces dernières années, elle propose enfin un Mac accessible à tous et capable de tout faire, ou presque.



Intel espère que son nouveau processeur permettra aux marques (Dell, HP, Lenovo, Acer…) de proposer des alternatives sérieuses avec Windows. Cependant, la performance brute ne fait pas tout :

Autonomie batterie (point fort historique d’Apple)

Qualité de construction

Optimisation entre hardware et logiciel

macOS reste bien plus optimisé que Windows sur ce type de machines, et Apple maîtrise parfaitement l’intégration puce/matériel.

La bataille des PC portable ne fait que (re)commencer

Avec ce nouveau modèle Wildcat Lake, Intel montre qu’elle refuse de laisser Apple dominer le segment entrée/milieu de gamme. Les prochains mois vont être intéressants : les premiers PC équipés de cette puce devraient arriver courant 2026. Le MacBook Neo restera-t-il imbattable grâce à son écosystème et son autonomie, ou les PC Windows vont-ils réussir à combler l’écart grâce à Intel ? La concurrence fait rage, et c’est le consommateur qui en profite.



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