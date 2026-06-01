Nvidia veut défier Apple Silicon avec sa puce RTX Spark

Avec le RTX Spark Superchip, Nvidia s’attaque pour la première fois au terrain de jeu d’Apple Silicon. Présentée au Computex 2026, cette puce ARM intégrée promet des performances élevées en IA, création de contenu et jeu vidéo, tout en misant sur une efficacité énergétique record. Une offensive ambitieuse qui pourrait enfin offrir aux PC Windows un véritable rival face aux MacBook équipés des puces M-series.

Nvidia entre dans la cour d’Apple avec sa puce RTX Spark

Pendant des années, le marché des puces pour PC portables haut de gamme a tourné autour d’un seul sujet : comment rattraper Apple Silicon. Qualcomm a essayé avec Snapdragon X Elite, Intel avec Lunar Lake. Aucun n’a vraiment réussi à détrôner la puce M-series sur le terrain de l’efficacité énergétique et des performances en IA locale. Nvidia entre maintenant dans ce jeu, avec une tout autre stature.



La société de Jensen Huang, dont la réputation repose sur ses GPU professionnels et grand public, annonce pour la première fois une puce intégrée destinée aux PC grand public : le RTX Spark Superchip. La présentation a eu lieu ce lundi au Computex de Taipei, où Nvidia a posé ses ambitions sans détour, qualifiant le RTX Spark de “processeur PC le plus efficace jamais construit”.



La promesse est impressionnante sur le papier. Le RTX Spark associe un processeur graphique Blackwell RTX à un CPU Grace basé sur l’architecture ARM, la même combinaison que l’on trouve dans le DGX Spark, le mini-supercalculateur professionnel lancé par Nvidia l’an dernier. Concrètement, la puce permettrait de faire tourner des modèles de langage de 120 milliards de paramètres en local, d’éditer de la vidéo 12K, ou de jouer à des titres AAA en 1440p avec plus de 100 images par seconde.

Le premier appareil à en bénéficier sera le Surface Laptop Ultra de Microsoft, annoncé simultanément. Configurable jusqu’à 128 Go de mémoire unifiée, il se positionne clairement en concurrent direct des MacBook Pro M5. Nvidia prévoit par ailleurs que le RTX Spark équipera une trentaine de laptops et plus d’une dizaine de desktops dans les prochains mois.



Face à cette annonce, les atouts d’Apple restent solides. L’écosystème logiciel macOS, l’intégration matérielle-logicielle poussée à l’extrême et des années d’avance sur l’optimisation de la pile IA ne s’effacent pas en un Computex. Mais c’est la première fois depuis le passage à Apple Silicon en 2020 qu’un acteur de ce calibre se mesure frontalement à Cupertino sur son propre terrain : la puce ARM unifiée pour PC premium. Reste à voir si le résultat sera enfin à la hauteur.