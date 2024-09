Intel affirme que ses puces Lunar Lake ont le GPU intégré le plus rapide de toute l’industrie

Depuis qu’Apple a abandonné les puces Intel dans ses Mac au profit de ses propres puces, Intel essaie de faire comprendre à Apple par tous les moyens qu’il s’agit d’une grosse erreur ! L’une des dernières déclarations publiques de l’entreprise concerne les puces « Lunar Lake » des puces ultra performantes qui sont faites pour l’intelligence artificielle sur PC !

Intel affirme détenir la meilleure puce pour l’IA

Malgré une période difficile marquée par une baisse de ses revenus et des licenciements massifs, Intel continue de se battre pour rester compétitif. L’entreprise n’abandonne pas l’innovation et lors d’une récente annonce, elle a dévoilé ses nouveaux processeurs Intel Core Ultra 200V, baptisés “Lunar Lake”, spécialement conçus pour les ordinateurs portables fins et légers, avec un accent particulier sur l’intelligence artificielle.



L’objectif principal de Lunar Lake est clair : concurrencer directement les puces Apple Silicon et Qualcomm Snapdragon X Elite. Intel affirme que ces nouveaux processeurs sont les plus performants en termes d’efficacité énergétique, tout en offrant une puissance inégalée dans leur catégorie. L’entreprise vante les prouesses de son architecture x86, notamment en déclarant que le cœur de puissance (p-core) de Lunar Lake est le “cœur de processeur le plus rapide” pour les ordinateurs portables fins et légers.

Un GPU intégré révolutionnaire

L’une des caractéristiques les plus marquantes de ces nouvelles puces est leur architecture graphique Xe2, que Intel présente comme le “GPU intégré le plus rapide du marché”. Ce positionnement est stratégique pour Intel, qui cherche à séduire les utilisateurs d’ordinateurs portables haut de gamme, notamment ceux qui s’intéressent au gaming ou à des applications graphiques intensives. Selon Intel, dans des tests réalisés en interne avant l’annonce officielle, Lunar Lake dépasse de 16 % les performances des puces d’AMD et de 68 % celles des Qualcomm sur des jeux vidéo. Ces chiffres devront être confirmés par des tests indépendants qui seront publiés une fois les puces disponibles sur le marché.



Michelle Johnston Holthaus, vice-présidente exécutive d’Intel et directrice générale du Client Computing Group a déclaré au cours de l’événement :

Les nouveaux processeurs Core Ultra d’Intel établissent la norme de l’industrie en matière de performance mobile pour l’IA et les graphismes, et brisent les idées reçues sur l’efficacité du x86. Seul Intel dispose de l’échelle nécessaire, grâce à nos partenariats avec des éditeurs de logiciels indépendants (ISV) et des fabricants d’équipements d’origine (OEM), ainsi qu’à l’écosystème technologique plus large, pour offrir aux consommateurs une expérience PC IA sans compromis.

Des innovations architecturales pour une meilleure efficacité

La puce Lunar Lake combine 4 cœurs de puissance (p-core) et 4 cœurs d’efficacité (e-core), un agencement permettant de jongler entre les tâches intensives et les opérations moins gourmandes en ressources. Inspiré par Apple Silicon, Lunar Lake unifie la gestion de la mémoire, ce qui promet une meilleure coordination entre les différentes unités du processeur.



Intel met également en avant une amélioration des performances par watt de 20 % par rapport aux puces Qualcomm, un atout crucial pour les ordinateurs portables. Par ailleurs, la consommation énergétique a été réduite de 40 % par rapport à la génération précédente, ce qui se traduira par une autonomie prolongée des ordinateurs équipés de ces nouvelles puces. Pour les utilisateurs d’ordinateurs portables, ce point est essentiel, car le processeur est l’un des composants les plus énergivores après l’écran.



Intel prévoit que les premiers ordinateurs équipés des puces Lunar Lake seront disponibles dès le 24 septembre. Malheureusement, nous ne connaissons pas encore les modèles de PC qui influeront cette nouvelle puce.



Avec Lunar Lake, Intel espère faire un retour en force sur le marché des processeurs pour ordinateurs portables, en mettant en avant des performances graphiques supérieures et une efficacité énergétique accrue. La concurrence avec Apple et Qualcomm s’intensifie, et bien que les premières données d’Intel soient encourageantes, le véritable test viendra des évaluations indépendantes à la sortie des premiers ordinateurs équipés.



Source