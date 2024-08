Intel annonce le licenciement de 15 000 employés, soit 15% de son personnel

Pendant la pandémie Covid-19, les entreprises américaines ont procédé à des vagues massives de licenciements, on pense par exemple à Amazon qui s’est séparer de milliers de collaborateurs, Uber qui a licencié une petite partie de son personnel dans les bureaux ou encore Google qui s’est séparé de nombreux salariés qui n’étaient « pas indispensables » au fonctionnement de l’entreprise. Alors qu’on pensait ces mauvaises histoires derrière nous, Intel vient de procéder à une très grosse vague de licenciements. L’entreprise a révélé dans une note interne qu’elle se séparait de 15% de son personnel.

Intel est dans une très mauvaise période

Intel, déjà auteur d’une vague de licenciements impressionnante il y a un peu plus d’un an, recommence avec un nouveau plan de licenciement massif. L’entreprise va licencier plus de 15 % de ses employés, soit environ 15 000 personnes, dans le cadre d’un plan visant à réduire les coûts de 10 milliards de dollars d’ici 2025.



La direction d’Intel justifie ces licenciements par les résultats décevants du deuxième trimestre. Pat Gelsinger, le PDG d’Intel, a indiqué que les revenus n’ont pas augmenté comme prévu, les coûts sont trop élevés et les marges sont trop faibles. Cette situation montre que l’entreprise devient de plus en plus faible face à des géants comme AMD ou encore Nvidia qui arrivent à convaincre toujours plus facilement les particuliers et professionnels. Sans oublier Apple qui a lâché l’américain pour ses propres puces avec le succès que l’on connaît.

Entre 2020 et 2023, les revenus annuels d’Intel ont diminué de 24 milliards de dollars, malgré une augmentation de l’effectif de 10 % pendant cette période. Cette situation laisse penser qu’Intel a peut-être trop recruté ces dernières années, alors que sa santé financière n’était pas optimale.



Par ailleurs, Intel a annoncé la suspension du versement de dividendes aux actionnaires à partir du quatrième trimestre de 2024 et anticipe des perspectives financières plus difficiles pour le second semestre de l’année. En réponse à ces défis, l’entreprise proposera la semaine prochaine un programme de “départ volontaire” pour ses employés, accompagné d’une offre de retraite améliorée pour ceux qui y sont admissibles.



Ce nouveau plan de licenciement massif montre la nécessité pour Intel de restructurer ses opérations afin de rester compétitive dans un secteur en constante évolution. La décision de réduire les coûts et de réajuster ses effectifs est probablement cruciale pour l’avenir de l’entreprise, qui doit impérativement améliorer ses performances financières et son adaptation aux nouvelles tendances technologiques (comme par exemple l’intelligence artificielle où Intel a acquis beaucoup de retard par rapport à certains de ses concurrents).



Source