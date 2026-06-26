Le MacBook Ultra OLED conserverait les puces M5 Pro et M5 Max

Apple aurait finalement décidé de maintenir les puces actuelles pour son futur MacBook Ultra haut de gamme équipé d’un écran OLED tactile. C’est ce que révèle Mark Gurman de Bloomberg dans sa dernière saillie.

Ce que l’on sait du MacBook Ultra

Ce nouveau modèle très attendu, qui succédera en quelque sorte au MacBook Pro haut de gamme, devrait arriver entre fin 2026 et début 2027. Il conservera les puces M5 Pro et M5 Max déjà présentes sur les MacBook Pro 2026 actuels.



Caractéristiques attendues sur le nouveau modèle "MacBook Ultra" :

Écrans 14 et 16 pouces OLED tactiles

Design entièrement repensé avec une Dynamic Island inspirée de l’iPhone

Positionnement encore plus premium (et donc plus cher) que le MacBook Pro M5 Pro actuel (qui démarre désormais à 1 999 $ / 2 199 € après les hausses de prix)

Pourquoi Apple garde les M5 Pro/Max ?

Apple a décidé de sauter les versions Pro et Max de la puce M6. La génération M6 ne comportera qu’une version de base, tandis que les puces les plus puissantes passeront directement à la puce M7 Pro / Max (axée sur l’IA) fin 2027. Ce choix permet à Apple de lancer plus rapidement son MacBook Ultra OLED sans attendre la prochaine génération de puces haut de gamme. En clair, c'est une nouvelle offre dans la gamme MacBook, pas un remplacement.

Planning mis à jour des Mac haut de gamme

Fin 2026 / Début 2027 → MacBook Ultra avec M5 Pro / M5 Max + écran OLED

Fin 2027 → MacBook Pro haut de gamme avec M7 Pro / M7 Max

2028 → Mac Studio avec M7 Max / M7 Ultra

Conclusion

Apple privilégie la rapidité de sortie pour son premier MacBook OLED tactile plutôt que d’attendre les puces M7. Cela permet de proposer un produit révolutionnaire (écran OLED + tactile) dès fin 2026, tout en gardant les excellentes puces M5 Pro/Max qui sont déjà très performantes. Les utilisateurs qui veulent le nec plus ultra devront cependant patienter jusqu’à fin 2027 pour les M7. Ce MacBook Ultra OLED trouvera-t-il sa place ? Le prix risque d'être décisif (et très haut perché).