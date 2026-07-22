Apple va lancer 11 nouveaux Mac d’ici 2028

Apple s’apprête à renouveler intégralement sa gamme Mac au cours des deux prochaines années. Selon Mark Gurman de Bloomberg, pas moins de 11 nouveaux modèles sont en préparation, dans un contexte de forte demande pour les Mac, notamment grâce à l’essor des usages IA.

Un calendrier chargé dès cet automne

Les premiers renouvellements arriveront dès l’automne 2026 :

Un MacBook Pro 14 pouces d’entrée de gamme avec la nouvelle puce M6

Les nouveaux iMac actualisés avec la puce M5 ou M6.

D’autres modèles suivront progressivement en 2027 et 2028. Voyons ensemble ce qui nous attend.

Le détail des nouveautés attendues jusqu’en 2028

Voici un aperçu des principaux modèles selon les informations de Gurman :

Mac mini : Nouveaux modèles avec puces M5 Pro et M6

Mac Studio : Versions avec M5 Max et M5 Ultra

MacBook Ultra haut de gamme 14 et 16 pouces (fin 2026 / début 2027) : Design entièrement nouveau avec écran tactile OLED, options M5 Pro et M5 Max

MacBook Air 13 et 15 pouces (début 2027) : Mise à jour classique avec la puce M6

MacBook Pro 14 pouces d’entrée de gamme (2027) : Design inspiré des modèles haut de gamme, mais avec une puce M7

MacBook Neo 2 : Mise à jour avec puce A19 Pro et plus de RAM, ainsi que de nouvelles couleurs

Versions OLED pour le MacBook Air (2028 au plus tôt) et un nouvel iMac OLED

Le développement des nouveaux iMac et du MacBook Pro 14 pouces d’entrée de gamme serait déjà terminé, mais leur commercialisation est prévue pour l’automne.

Une gamme en pleine forme

Les Mac mini et Mac Studio rencontrent un très fort succès, notamment auprès des utilisateurs d’applications IA. La demande dépasse parfois l’offre, avec des délais de livraison qui peuvent atteindre plusieurs mois. Tim Cook avait d’ailleurs indiqué en avril qu’il faudrait « plusieurs mois » pour rééquilibrer la situation.

Avec cette vague de renouvellements, Apple compte clairement consolider sa position sur le marché des ordinateurs, en particulier dans le domaine de l’intelligence artificielle.

On suivra avec attention les annonces officielles, probablement lors des prochains événements Apple.

Quel Mac attendez-vous le plus ? Le MacBook Pro OLED, le nouvel iMac ou le MacBook Neo ?