Mark Gurman explique l'abandon des puces M6 Pro, Max et Ultra

Apple n'aurait pas abandonné les déclinaisons Pro, Max et Ultra de la puce M6 par contrainte technique. Selon Mark Gurman, ce choix répondrait avant tout à une stratégie visant à accélérer le développement de l'intelligence artificielle.

L'explication de Mark Gurman

Mark Gurman a livré, dans sa newsletter Power On, une explication détaillée du choix d'Apple de ne pas décliner sa puce M6 en versions Pro, Max et Ultra. Le journaliste de Bloomberg écarte d'emblée l'hypothèse d'un problème de production ou d'une contrainte liée aux fonderies de TSMC. Pour lui, la décision relève d'un arbitrage stratégique assumé en interne.



Selon son récit, les équipes d'Apple travaillaient déjà sur des améliorations substantielles du moteur neuronal prévues pour la génération M7. Ces avancées, jugées trop significatives pour attendre encore un cycle complet, auraient convaincu la direction qu'il valait mieux accélérer le passage à cette nouvelle architecture plutôt que d'investir du temps d'ingénierie dans des variantes Pro et Max d'une puce M6 vouée à devenir rapidement obsolète sur le terrain de l'IA.

Gurman insiste sur un changement de logique plus large chez Apple. Longtemps, le calendrier des puces Apple Silicon a été rythmé par les gains de fréquence, de gravure ou de performance graphique. Le journaliste affirme désormais que l'intelligence artificielle n'est plus une simple fonctionnalité que les puces doivent supporter, mais un critère qui dicte directement la conception des produits et leur date de sortie.



Cette lecture éclaire aussi le rôle particulier attribué à la future puce M7 Ultra, prévue pour 2028. D'après Gurman, elle apporterait un bond en avant si marqué sur les capacités d'intelligence artificielle qu'Apple envisagerait de l'utiliser pour faire tourner les serveurs d'Apple Intelligence à partir de 2029, un usage qui dépasserait largement le seul marché des Mac.



Autrement dit, ce n'est pas l'ambition technique qui aurait manqué à une éventuelle puce M6 Pro, mais son calendrier. Apple aurait préféré sacrifier une génération entière plutôt que de proposer, ne serait-ce que temporairement, des puces haut de gamme en décalage avec sa feuille de route sur l'IA.