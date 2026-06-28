Apple prépare un Mac Studio M7 Ultra pour 2028 avec une grosse évolution

Apple va sortir un Mac Studio rafraîchi avec puces M5 Max et M5 Ultra plus tard cette année. Mais c’est surtout le modèle M7 Ultra prévu en 2028 qui pourrait apporter des changements plus intéressants. Voici pourquoi.

Un rafraîchissement M5 attendu cette année

Le Mac Studio actuel (début 2025) est déjà un peu daté avec sa puce M3 Ultra sur le haut de gamme. Selon Mark Gurman de Bloomberg, la version M5 Ultra reste bien prévue pour cette année. Il s’agira principalement d’une mise à jour des puces, sans gros changement de design.

M7 Ultra en 2028 : plus de performances et de refroidissement

Pour 2028, Apple travaille sur un Mac Studio équipé de la puce M7 Ultra. Apple devrait sauter la génération M6 sur les versions haut de gamme (seul un M6 de base est prévu).

Parmi les améliorations attendues :

Meilleur dissipateur thermique pour mieux gérer les charges lourdes d’IA locale

Possible redesign (même si Apple garde souvent les designs de bureau longtemps)

Le Mac Studio souffre actuellement de délais de livraison très longs et d’une hausse de prix récente. Ces futures mises à jour devraient soulager un peu les utilisateurs en attente.

Si vous envisagez d’acheter un Mac Studio, le modèle M5 Ultra pourrait valoir la peine d’attendre quelques mois.

Vous attendez le Mac Studio M7 Ultra ou vous allez craquer pour le M5 cette année ?