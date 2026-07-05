MacBook Pro M7 : le modèle entrée de gamme aura le nouveau design

En plus d’un MacBook Ultra à écran OLED et tactile, Apple prépare un MacBook Pro entrée de gamme équipé de la puce M7 pour le printemps 2027. Selon Mark Gurman de Bloomberg, ce modèle bénéficiera du nouveau design bien plus rapidement que ce qui se faisait habituellement, une excellente nouvelle pour ceux qui veulent allier performance, nouveauté et budget plus raisonnable.

Un calendrier inhabituellement rapide pour Apple

D’habitude, lorsqu’Apple introduit un nouveau design sur les MacBook Pro haut de gamme, le modèle d’entrée de gamme met souvent entre un et deux ans avant d’en profiter. C’était le cas avec le passage au châssis 14 pouces en 2021 (seulement sur les versions Pro/Max) ou avec l’arrivée du Touch Bar en 2016 (qui n’a touché l’entrée de gamme qu’en 2019).

Cette fois, l’écart ne sera que de quelques mois. Apple accélère clairement le rythme sur le segment entrée de gamme.

Le planning détaillé des prochaines mises à jour de MacBook Pro

Voici ce que l’on sait du calendrier de la gamme MacBook Pro selon les dernières informations :

Automne 2026 : Modèle entrée de gamme avec puce M6 et l’ancien design Modèles haut de gamme avec puces M5 Pro et M5 Max et le nouveau design (probablement appelés MacBook Ultra )

: Printemps 2027 : Modèle entrée de gamme avec puce M7 et le nouveau design

: Automne 2027 : Rafraîchissement des modèles haut de gamme avec puces M7 Pro et M7 Max

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Apple a décidé de sauter la génération M6 sur les versions haut de gamme pour accélérer directement vers le M7. C’est une stratégie intéressante qui permet de ne pas trop fragmenter la gamme.

Ce que va apporter le nouveau design

Le redesign du MacBook Pro attendu devrait inclure :

Un châssis légèrement plus fin

Des écrans OLED avec support tactile (sur les versions Ultra ?)

Une Dynamic Island (ou équivalent) à la place de l’encoche

Probablement d’autres raffinements esthétiques et ergonomiques

Ces améliorations devraient rendre le MacBook Pro entrée de gamme beaucoup plus attractif et moderne, tout en restant dans une fourchette de prix plus accessible que les versions Pro/Max.

Un contexte difficile pour les acheteurs

Avec la récente hausse de prix chez Apple et les délais de livraison très longs sur certains modèles (notamment le MacBook Neo), beaucoup d’utilisateurs ont dû reporter leur achat. Ce nouveau planning arrive donc à point nommé : ceux qui veulent le nouveau design sans payer le prix fort des versions haut de gamme pourront se tourner vers le modèle M7 au printemps 2027.

C’est une bonne nouvelle pour ceux qui cherchent un bon équilibre entre performance, modernité et prix. Le MacBook Pro reste l’un des ordinateurs portables les plus appréciés du marché, et ces mises à jour régulières confirment qu’Apple continue d’investir fortement sur sa gamme professionnelle.

Vous attendez le MacBook Pro M7 avec le nouveau design ou vous allez craquer pour le M6 cet automne ?