Samsung rate son entrée dans l'univers du MagSafe

Samsung s'est enfin lancé dans les accessoires magnétiques pour ses Galaxy S26, mais son premier pack-batterie officiel ne fait pas l'unanimité. Entre performances décevantes et un design qui empiète sur le bloc photo du Galaxy S26 Ultra, l'accessoire peine à convaincre.

L'image parle d'elle-même

Samsung vend depuis quelques mois un pack-batterie magnétique pour sa gamme Galaxy S26, proposé à 59,90 euros en France. Premier détail à rappeler, contrairement à l'iPhone où

MagSafe est directement intégré au châssis, le Galaxy S26 Ultra ne propose cette compatibilité magnétique qu'à condition d'installer une coque compatible. Sans elle, l'accessoire ne tient tout simplement pas en place.



Une fois cette coque en place, les débuts ne sont pas franchement idylliques. Au-delà de la promesse d'une charge sans fil Qi2 à 15 W et filaire à 25 W en USB-C, plusieurs utilisateurs rapportent une puissance de charge qui laisse à désirer, un rechargement du téléphone loin d'être aussi efficace qu'annoncé, et une tendance à chauffer assez rapidement une fois posé sur le dos du smartphone. Rien de très rassurant pour un accessoire vendu comme la solution premium de la marque.

Non, ce n'est pas de l'IA

Il vaut mieux en rire

Mais le point qui saute le plus aux yeux reste esthétique. Le pack-batterie déborde sur le troisième capteur du bloc photo du Galaxy S26 Ultra, lui donnant un aspect assez étrange une fois installé, comme si l'accessoire avait été calibré pour un autre téléphone. La découpe censée épouser le contour du module photo laisse ainsi un capteur partiellement recouvert, ce qui n'est pas franchement du meilleur effet sur un appareil vendu comme le porte-étendard de la gamme.



Ce cumul de petits ratés en dit long sur la difficulté qu'ont les fabricants Android à copier l'écosystème d'accessoires d'Apple sans repenser en profondeur la disposition de leurs capteurs photo. Apple a construit MagSafe en calibrant l'anneau magnétique directement avec l'emplacement des objectifs, en usine. Samsung, de son côté, ajoute une coque puis un accessoire par-dessus un design de caméra qui n'a visiblement pas été pensé pour ça, et le résultat se voit autant qu'il se ressent à l'usage.



Pour les propriétaires de Galaxy S26 Ultra tentés par cet achat, mieux vaut donc garder ses attentes mesurées, la promesse d'un MagSafe maison ayant encore quelques ajustements à faire avant de rivaliser sérieusement avec l'original.

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