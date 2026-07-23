Samsung dévoile le Galaxy Z Fold8 Ultra juste avant l'iPhone Ultra

Samsung profite de l'attente autour du premier iPhone pliable pour reprendre l'initiative. Avec deux nouveaux Galaxy Z Fold, dont un inédit modèle Ultra, le constructeur coréen affiche clairement ses ambitions sur un marché où Apple arrive très bientôt.

Samsung dégaine deux pliables juste avant qu'Apple ne montre le sien

Le timing est presque trop parfait. Samsung a présenté ce mercredi 22 juillet ses nouveaux smartphones pliants lors de son événement Unpacked, et parmi eux se trouve une grande première : le Galaxy Z Fold8 Ultra, un modèle totalement inédit qui vient s'ajouter au Z Fold8 classique et au Z Flip 8. Difficile de ne pas y voir un message adressé à Cupertino, alors que les rumeurs autour d'un iPhone pliable, souvent surnommé iPhone Ultra en interne, se multiplient depuis des mois.

Z Fold8 Ultra

Le Z Fold8 Ultra est clairement pensé comme la vitrine technologique de Samsung pour 2026. Il reprend le nom et l'esprit du S26 Ultra jusque dans ses caractéristiques : Snapdragon 8 Elite Gen 5, écran de 8 pouces grimpant à 3 000 nits de luminosité grâce à la technologie Vision Booster, et une finesse record de 4,1 mm une fois déplié pour seulement 215 grammes sur la balance. La batterie passe à 5 000 mAh, un gain notable face aux 4 600 mAh du Fold 7, avec une charge filaire de 45 W. Côté photo, le capteur principal de 200 mégapixels est complété par un ultra grand-angle de 50 mégapixels et un téléobjectif x3 de 10 mégapixels.

Z Fold8

Le Z Fold8 "standard" partage le même processeur et la même vitesse de charge, mais se contente d'une batterie de 4 800 mAh et d'un double capteur photo sans téléobjectif dédié. Les deux modèles héritent en revanche d'une fonction commune assez maligne : un recadrage dynamique par intelligence artificielle qui permet de filmer en format paysage tout en générant automatiquement une version verticale au montage.

Prix : de 2000 € à 2800 €

Côté tarifs français, le Z Fold8 démarre à 1 999 euros en 256 Go et grimpe jusqu'à 2 399 euros pour la version 1 To. Le Z Fold8 Ultra, lui, commence à 2 199 euros en 256 Go, avec un palier à 2 399 euros en 512 Go et un sommet à 2 799 euros pour la version 1 To. Les précommandes sont d'ores et déjà ouvertes, pour une commercialisation prévue le 7 août.



Ce que révèle surtout cette stratégie à deux pliables, c'est que Samsung ne se contente plus de faire évoluer un seul produit chaque année : il segmente désormais sa gamme pliante comme il l'a fait pour ses smartphones classiques, avec un modèle premium et un modèle ultra premium. Une approche qui pourrait bien inspirer Apple si la marque à la pomme se décide enfin à sauter le pas du pliable, un segment où elle reste pour l'instant la grande absente face à une concurrence coréenne de plus en plus affûtée.