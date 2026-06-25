Google promet une baisse historique des commissions sur le Play Store à partir du 30 juin 2026. Si la célèbre taxe de 30 % disparaît officiellement, la réalité est plus complexe : entre frais résiduels, contraintes techniques et programmes sélectifs, tous les développeurs ne profiteront pas de la réforme de la même manière.

Google Play baisse ses commissions, mais les développeurs y gagnent-ils vraiment ?

Google a publié ce mercredi 24 juin les détails définitifs de sa refonte tarifaire sur le Play Store, applicable dès le 30 juin 2026 en Europe, au Royaume-Uni et aux États-Unis. Sur le papier, la commission historique de 30 % disparaît. Dans la réalité, le calcul est plus nuancé.



Le nouveau barème de base tombe à 20 % sur les achats intégrés via le système Google, et à 10 % sur les abonnements récurrents. Pour les développeurs qui utilisent une solution de paiement alternative ou redirigent vers leur propre site web, seule une commission de service s'applique, sans les 5 % de frais de facturation additionnels. En théorie, c'est une ouverture réelle. En pratique, implémenter et maintenir son propre système de paiement représente un coût technique et humain non négligeable, en particulier pour les studios indépendants. La plupart continueront à passer par le système Google, et se retrouveront donc avec un taux effectif de 20 % plus 5 %, soit 25 %.

Les développeurs participants aux programmes "Apps Experience" ou "Games Level Up" peuvent descendre à 15 % de commission de service. Mais ces programmes imposent des critères de qualité stricts, et leur ouverture officielle n'est prévue qu'au 30 septembre 2026. Quant aux très petites structures, Google rappelle que 97 % des développeurs ne paient déjà aucun frais, faute d'applications payantes ou d'achats intégrés.



Google reconnaît lui-même que ces changements découlent en partie du règlement judiciaire avec Epic Games, toujours en attente de validation définitive par un tribunal américain. La pression réglementaire européenne a également joué : la Commission européenne était en train d'instruire un dossier antitrust contre Google Play depuis début 2024.

Ce contexte n'est pas sans rappeler la situation d'Apple, qui enchaîne pour sa part les condamnations et injonctions aux quatre coins du monde sur ses commissions App Store, sans avoir jusqu'ici consenti à une refonte structurelle comparable. Google choisit de plier avant la tempête. Apple, elle, continue de plaider.