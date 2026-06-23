L’App Store devient un casse-tête réglementaire mondial pour Apple

Les concessions accordées par Apple sous la pression des régulateurs commencent à produire un effet inverse. En Chine, des développeurs accusent désormais l’entreprise d’appliquer des conditions plus avantageuses dans d’autres régions du monde et réclament un alignement des commissions de l’App Store sur les standards les plus favorables.

Une histoire sans fin

Apple a longtemps défendu l'uniformité de ses commissions comme une marque d'équité. Ce principe s'effondre progressivement sous la pression réglementaire mondiale, et chaque concession accordée dans un pays alimente désormais les revendications de tous les autres.



Quarante-huit développeurs iOS basés en Chine ont adressé une lettre ouverte à la State Administration for Market Regulation, le régulateur antitrust chinois, pour dénoncer les pratiques tarifaires d'Apple sur l'App Store. Leur plainte ne repose pas sur un argument théorique. Elle s'appuie sur un constat factuel : Apple applique des conditions plus favorables à d'autres marchés sans en faire bénéficier la Chine.



Depuis mars 2026, la commission prélevée par Apple sur les ventes en Chine est passée de 30 % à 25 %. Une réduction qui peut sembler significative, jusqu'à ce qu'on la compare aux accords conclus ailleurs. Au Brésil, Apple a accepté en juin une fourchette comprise entre 10 % et 21 %, assortie de l'autorisation pour les développeurs locaux de distribuer leurs applications via des boutiques tierces, moyennant 5 % de commission. Au Japon, des ajustements comparables ont été actés fin 2025. En Europe, le Digital Markets Act contraint Apple à ouvrir iOS à des stores alternatifs depuis 2024.

Les développeurs chinois ont bien compris la logique. Ils ne demandent pas un traitement de faveur, mais l'application du principe que la Chine mérite au moins les mêmes conditions que les autres grands marchés. Leur objectif déclaré : une commission effective aussi basse que 5 % si des stores tiers étaient autorisés dans le pays.



Le timing de la plainte n'est pas anodin. L'App Store a généré 562 milliards de dollars de transactions en Chine en 2025, la part la plus élevée de tous les marchés mondiaux selon Apple. La Chine n'est pas un marché secondaire qu'Apple peut traiter différemment sans s'exposer à des conséquences.



Apple se retrouve face à un dilemme structurel de sa propre fabrication : chaque capitulation géographique sous pression réglementaire crée un précédent que les autres marchés s'empressent d'invoquer. La stratégie du cas par cas touche ses limites.



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