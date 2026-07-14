Apple va-t-il arrêter ChatGPT dans l'iPhone ?

La plainte déposée par Apple contre OpenAI soulève une question : ChatGPT risque-t-il de disparaître de l'iPhone ? Si les tensions entre les deux entreprises sont bien réelles, rien n'indique pour l'instant que l'intégration de l'IA d'OpenAI soit menacée à court terme.

ChatGPT va-t-il disparaître de l'iPhone ?

La question se pose légitimement depuis qu'Apple a déposé une plainte pour vol de secrets industriels contre OpenAI. Notamment, Tang Tan, 24 années passées chez Apple et qui a organisé son départ, le vol de matériels et d’informations, avant de recruter des dizaines d’employés de la pomme pour OpenAI.



Mais à y regarder de près, rien n'indique aujourd'hui qu'Apple s'apprête à retirer ChatGPT de ses appareils. Apple prend d'ailleurs soin de le préciser noir sur blanc dans son dossier judiciaire, cette procédure porte sur des accusations d'espionnage matériel, pas sur l'accord logiciel qui permet à Siri de transmettre certaines requêtes à ChatGPT.



Ce distinguo compte. D'un côté, deux anciens ingénieurs d'Apple, aujourd'hui chez OpenAI, sont accusés d'avoir transmis des informations confidentielles sur des produits non annoncés, des composants et des procédés de fabrication. De l'autre, le partenariat commercial noué en 2024 pour intégrer ChatGPT à Siri et aux Outils d'écriture reste, selon les mots mêmes d'Apple, un sujet totalement distinct. Les deux dossiers avancent en parallèle, mais l'un ne conditionne pas juridiquement l'autre.



Cela dit, la relation entre les deux entreprises s'est nettement dégradée ces derniers mois, et cette tension rejaillit inévitablement sur l'avenir de leur collaboration logicielle. Dès le mois de mai, des informations ont révélé qu'OpenAI envisageait de son côté une action contre Apple pour rupture de contrat, reprochant à Cupertino la façon dont ChatGPT était mis en avant, ou plutôt peu mis en avant, dans son écosystème. Apple a répondu à sa manière, en annonçant que la nouvelle version de Siri s'appuierait désormais sur les modèles Gemini de Google plutôt que sur ceux d'OpenAI. ChatGPT n'est donc pas éliminé, mais il perd son statut de partenaire IA privilégié au profit de Google.

Dans les faits, un utilisateur d'iPhone continuera très probablement de pouvoir transmettre une requête à ChatGPT depuis Siri lorsque l'assistant maison ne parvient pas à répondre seul, exactement comme aujourd'hui. Apple n'a aucun intérêt à priver ses utilisateurs d'un outil qu'ils utilisent massivement, et une rupture brutale de l'intégration exposerait le groupe à ses propres risques juridiques, l'accord de 2024 étant un contrat en bonne et due forme. En revanche, la place de ChatGPT dans la stratégie à long terme d'Apple Intelligence semble clairement s'amenuiser, remplacée par une architecture où Google occupe désormais le rôle central, et où d'autres modèles pourraient s'ajouter selon les besoins.



Le vrai risque pour ChatGPT ne se situe donc pas dans un retrait immédiat de l'iPhone, mais dans une marginalisation progressive. Si le procès sur les secrets industriels s'envenime, si OpenAI donne suite à ses propres menaces de rupture de contrat, ou si Apple décide simplement de ne pas renouveler l'accord à son échéance, l'intégration pourrait alors disparaître, mais ce serait la conséquence d'une décision commerciale et contractuelle, pas un effet automatique de la plainte judiciaire actuelle. Pour l'instant, les deux dossiers avancent séparément, et ChatGPT reste bel et bien présent sur iPhone.