Gemini Spark arrive sur Mac et prend le contrôle des fichiers locaux

Après les assistants capables de répondre à des questions, place aux assistants qui agissent. Avec Gemini Spark sur macOS, Google franchit une nouvelle étape en permettant à son IA d'intervenir directement sur les fichiers stockés en local,

Gemini Spark débarque sur Mac

Google vient de lancer Gemini Spark sur son application macOS, une fonctionnalité qui change la nature de l'assistant IA sur ordinateur. Jusqu'ici cantonné à répondre dans une fenêtre de discussion, Gemini peut désormais agir directement sur les fichiers stockés sur le disque dur, via un nouvel onglet dédié dans la barre latérale de l'application.



Concrètement, l'agent peut trier automatiquement les PDF d'un dossier Téléchargements en les rangeant dans des sous-dossiers classés, ou extraire des montants depuis des factures enregistrées localement pour alimenter un tableur Google Workspace, selon une fréquence définie à l'avance. L'utilisateur garde la main sur les dossiers accessibles à Spark en les liant manuellement, avec possibilité de révoquer cet accès à tout moment.



Google en profite pour étoffer l'écosystème de Spark avec de nouvelles connexions tierces sur web et mobile. Google Tasks, Google Keep, Canva, Dropbox, Instacart, OpenTable ou encore Zillow Rentals rejoignent la liste, permettant de transformer une note Keep en liste de tâches, de réserver une table au restaurant ou de commander des courses sans quitter l'assistant (théoriquement). Ces intégrations arrivent progressivement, le support macOS suivant dans les semaines à venir. Un support des serveurs MCP personnalisés est également prévu, tout comme une veille en temps réel capable de surveiller actualités, réseaux sociaux, finance ou météo.



Cette bascule vers l'automatisation locale illustre une tendance de fond chez les géants de la tech: transformer l'assistant conversationnel en véritable agent capable d'exécuter des tâches sans supervision constante. Une direction qu'Apple explore aussi avec Siri AI, mais avec un calendrier plus tardif et des ambitions encore légères côté automatisation de fichiers.



Pour l'instant, Gemini Spark sur Mac reste réservé aux abonnés Google AI Ultra, à 99 dollars par mois, âgés de 18 ans ou plus et basés aux États-Unis. Aucune date n'a été communiquée pour un déploiement sur d'autres marchés, dont la France, mais cela ne devrait pas tarder.