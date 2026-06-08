🔥 macOS 27 Golden Gate : fluidité, Liquid Glass amélioré et Siri enfin intelligent

Apple a dévoilé ce lundi 8 juin lors de la WWDC 2026 macOS 27 Golden Gate, la nouvelle version majeure de son système pour Mac. Après le macOS 26 Tahoe qui avait introduit le Liquid Glass, cette mise à jour adopte une approche plus mature et très attendue par les utilisateurs de longue date.

Un retour à l’esprit Snow Leopard

Apple a clairement fait le choix de la qualité et des performances plutôt que d’une avalanche de nouvelles fonctionnalités. macOS Golden Gate est décrit comme une mise à jour « Snow Leopard-like » :

Améliorations significatives de performances globales

Lancement d’applications plus rapide

Meilleure gestion de la batterie et de la chauffe

Optimisations profondes sur Apple Silicon (M1 et ultérieurs)

C’est la première version de macOS qui ne supporte plus aucun Mac Intel. Seuls les Mac équipés de puces Apple Silicon sont compatibles.

Liquid Glass enfin peaufiné

Le Liquid Glass, très critiqué sur Mac l’an dernier, bénéficie de nombreux ajustements bienvenus :

Curseur de translucidité système permettant de régler le niveau de transparence (de totalement transparent à plus opaque)

Meilleure lisibilité grâce à des ombres et contrastes optimisés

Barre d’outils unifiée en haut des fenêtres

Sidebar qui s’étend jusqu’au bord de la fenêtre

Reflets et déformations plus naturels

Ces raffinements devraient rendre l’interface beaucoup plus agréable au quotidien sans en changer radicalement l’aspect.

Siri enfin à la hauteur

La grande star de macOS 27 est le nouveau Siri, beaucoup plus intelligent et conversationnel :

Siri devient un véritable chatbot avec historique de conversation (synchronisé via iCloud)

Meilleure compréhension du contexte et des requêtes complexes

Intégration poussée d’Apple Intelligence (avec Gemini pour certaines tâches dans le cloud mais avec vie privée assurée selon Apple)

Nouvelle interface « Search or Ask » dans Spotlight

Application Siri dédiée pour des discussions longues

Autres nouveautés notables

Meilleure intégration des fonctionnalités Apple Intelligence (édition photo intelligente, etc.)

Optimisations pour les futurs MacBook à écran tactile

Améliorations dans Photos (édition poussée), Safari, et de nombreuses apps natives

Meilleure gestion des fenêtres et du multitâche

Compatibilité

Comme prévu, pour installer macOS 27, il faut un Mac avec une puce M1 minimum :

MacBook Neo (2026)

MacBook Air avec Apple Silicon (2020 et versions ultérieures)

MacBook Pro avec Apple Silicon (2020 et plus tard)

iMac avec Apple Silicon (2021 et version ultérieure)

Mac mini avec Apple Silicon (2020 et version ultérieure)

Mac Studio avec le silicium Apple (2022 et versions ultérieures)

Mac Pro avec Apple Silicon (2023 et version ultérieure)

Disponibilité

Bêta : disponible dès aujourd’hui

Bêta publique : juillet 2026

Version finale : septembre 2026

Verdict : macOS 27 Golden Gate s’annonce comme une mise à jour très équilibrée, qui corrige les défauts de Tahoe tout en posant les bases d’un Mac plus intelligent et fluide. Les utilisateurs qui se plaignaient de la stabilité et du Liquid Glass devraient être particulièrement satisfaits.



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