macOS 28 : Apple abandonne le support des disques HFS+ chiffrés

Apple a publié un document de support important : à partir de macOS 28, les volumes Mac OS Extended (HFS+) chiffrés ne seront plus pris en charge. Les disques externes chiffrés avec l’ancien format risquent de ne plus fonctionner après la mise à jour.

Quels disques sont concernés ?

Les volumes Mac OS Extended (HFS+) chiffrés (ex. : disques durs externes anciens).

Les volumes non chiffrés restent compatibles.

À partir de macOS 28, donc l'an prochain, votre Mac vous avertira si vous possédez un disque chiffré HFS+ qui deviendra incompatible. Vous pouvez vérifier manuellement dans Utilitaire de Disque : si le format indique « Mac OS Extended » + « Chiffré », le disque est concerné.

Pourquoi Apple fait-elle ce changement ?

Apple pousse depuis longtemps vers APFS, le système de fichiers moderne introduit en 2017 avec macOS High Sierra. APFS supporte nativement le chiffrement et offre de meilleures performances, sécurité et fiabilité. Cette décision est une étape supplémentaire pour abandonner définitivement l’ancien HFS+.

Comment se préparer ?

Sauvegardez vos données (très important !) Deux options principales : Reformater en APFS

Efface le disque et le configure en APFS (recommandé pour la compatibilité future). Idéal si vous pouvez tout copier ailleurs temporairement. Déchiffrer le disque

Connectez le disque, déverrouillez-le avec le mot de passe, puis faites un clic droit → Déchiffrer.

L’opération peut prendre plusieurs heures selon la taille du volume. Une fois déchiffré, vous pouvez convertir en APFS sans tout effacer.

Note : Les sauvegardes Time Machine chiffrées ne peuvent pas être déchiffrées de cette manière.

Que faire après ?

Une fois le disque en APFS, vous pouvez le rechiffrer si vous le souhaitez. Apple recommande fortement cette transition pour profiter des avantages de sécurité et de performances d’APFS.



Ce changement concerne principalement les possesseurs de vieux disques durs externes chiffrés. Les Mac récents et les disques APFS ne sont pas impactés. Si vous utilisez encore des disques HFS+ chiffrés, agissez avant macOS 28 pour éviter toute mauvaise surprise. Cette décision s’inscrit dans la stratégie d’Apple de moderniser et simplifier son écosystème de stockage. macOS 27 Golden Gate est donc la dernière version à les supporter, tout comme les DVD.