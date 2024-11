Astuce : installer des applications Mac sur un disque externe

À court d'espace de stockage interne sur votre Mac ? Avec macOS Sequoia 15.1, vous pouvez désormais installer directement des applications volumineuses sur un support de stockage externe comme un SSD, une clé USB-C. Une solution facile et économique.

Pourquoi le stockage externe ?

Apple est connu pour ses prix élevés sur l'ajout de stockage interne lors de l'achat d'un nouveau Mac. Étant donné que la mise à niveau du disque interne n'est généralement pas possible après l'achat (sauf Mac Pro, les autres ne sont pas officiellement ouverts à cette pratique), les disques externes sont la solution miracle pour de nombreux utilisateurs nécessitant plus d'espace.

Merci macOS Sequoia 15.1

Dans les versions précédentes de macOS, les applications de l'App Store étaient automatiquement installées sur le disque de démarrage. Maintenant, avec macOS Sequoia 15.1, les applications de plus de 1 Go peuvent être installées sur un disque externe. Pratique pour les jeux AAA ou des apps importantes comme Final Cut Pro, Logic Pro, etc. Oui, il n'y a pas que les nouveautés Apple Intelligence dans la vie.

Comment Installer des applications sur un stockage externe :

Connectez votre disque externe à votre Mac Ouvrez l'App Store : Lancez l'App Store Mac. Accéder aux Réglages : Cliquez sur "App Store" dans la barre de menu.

Sélectionnez "Réglages..." Configurer l'Installation Externe : Cochez la case à côté de "Télécharger et installer de grandes applications sur un disque séparé."

Dans le menu déroulant, choisissez votre disque externe.

Remarques Importantes :

Le disque externe doit être connecté lors de l'activation de ce réglage et doit être formaté en APFS pour une meilleure compatibilité.

Certaines données d'applications peuvent encore résider sur le disque principal, selon l'architecture de l'application.

Vous ne pouvez pas choisir de manière sélective quelles applications s'installent où ; c'est un réglage global pour toutes les applications éligibles.

Conseils de Performance :

Pour une performance optimale des applications, optez pour un SSD externe rapide ou un SSD interne dans un boîtier externe. Un Crucial X9 de 1 To est aussi bon pour la PS5 que le Mac à 99 € sur Amazon.

Cette nouvelle fonctionnalité dans macOS Sequoia était attendue depuis des années. Qui en avait besoin parmi vous ?

