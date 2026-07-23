macOS 27 : une interface « Voice Pad » cachée pour choisir la voix de Siri

Apple prépare une expérience visuelle et sonore particulièrement soignée pour le nouveau Siri IA dans macOS 27 Golden Gate. Un élément caché dans la bêta 4 révèle une interface baptisée Voice Pad, qui transforme le choix de la voix en un véritable moment immersif.

Une interface vivante et interactive

Au lieu du menu classique que l'on connait dans "Réglages Système", le Voice Pad propose un canvas presque noir. En maintenant le clic et en déplaçant le curseur, des points colorés apparaissent, les couleurs se déplacent, et la voix de Siri change en temps réel. L’interface réagit même au mouvement de la souris grâce à l’audio spatial : plus le curseur s’approche d’une voix, plus celle-ci devient claire et présente ; plus il s’éloigne, plus elle devient lointaine et enveloppante.



Le système ajuste dynamiquement le volume, la réverbération, l’occlusion et les filtres en fonction de la distance, de l’angle et de la vitesse du pointeur. Le résultat serait comme hypnotique et très immersif.

Jusqu’à 13 voix différentes ?

L’interface repérée par un membre de MacRumors laisse apparaître 13 emplacements pour des voix. Les fichiers internes évoquent 13 voix américaines classées par genre, âge et caractère (jeune femme douce, homme adulte grave, voix plus âgées, etc.). L’interface est déjà localisée pour 44 langues, ce qui laisse penser qu’elle sera très largement disponible, notamment en France, Belgique, Suisse et autre, sauf que l'Europe n'a toujours pas autorisé Siri AI.



Pour l’instant, sans les modèles vocaux complets, elle retombe sur les deux voix personnalisables existantes. Une fois finalisée, elle servira probablement d’expérience d’onboarding avant d’affiner le ton et l’expressivité avec les curseurs classiques.



✨🗣️ macOS 27 : Une interface cachée pour personnaliser la voix de Siri



Découverte dans la 4e bêta de macOS 27, une interface baptisée « Voice Pad » propose une toute nouvelle façon d'interagir et d'ajuster les voix de Siri.



Le code source mentionne 13 déclinaisons de voix en… pic.twitter.com/YtuR5l534l — AppleGeek (@Apple_Geek_Actu) July 23, 2026

Une fonctionnalité attendue avec la nouvelle Siri

Cette interface arriverait en même temps que la nouvelle version de Siri (basée sur des grands modèles de langage) dans iOS 27, macOS 27 et les autres systèmes cet automne.



Apple mise clairement sur l’expérience utilisateur pour rendre le choix de la voix de Siri plus engageant et mémorable. Le Voice Pad semble être une belle démonstration de ce que l’on peut faire avec l’audio spatial et une interface dynamique. C’est le genre de détail qui rend l’écosystème Apple unique, non ?