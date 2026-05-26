The Virtual OS Museum : le plus grand musée gratuit des systèmes d’exploitation

Vous avez toujours rêvé de tester Mac OS 7, Windows 3.1, NeXTSTEP, A/UX, System 1, ou même des systèmes oubliés des années 70 ? The Virtual OS Museum est un projet absolument exceptionnel qui permet de lancer plus de 1 700 installations de systèmes d’exploitation et logiciels anciens en émulation.

Un projet pharaonique

Développé par Andrew Warkentin pendant plus de 20 ans, ce « musée virtuel » regroupe :

Plus de 250 plateformes différentes

Environ 600 systèmes d’exploitation distincts

Des machines allant de 1948 à aujourd’hui

C’est tout simplement la plus grande collection d’OS anciens jamais rassemblée dans un format aussi accessible.

Les systèmes que vous pouvez tester

Parmi les perles disponibles, on trouve sur https://virtualosmuseum.org :

Univers Apple :

Tous les Mac OS classiques (de System 1 à Mac OS X 10.5, les plus récents comme macOS 26 Tahoe sont accessibles facilement sur nos machines modernes)

A/UX (le vrai Unix d’Apple des années 90)

NeXTSTEP / OpenStep (le système de Steve Jobs chez NeXT)

Autres systèmes marquants :

Windows de 1.0 jusqu’aux premières versions de Longhorn

BeOS, OS/2, tous les BSD, IRIX, SunOS

Commodore, Atari, Amiga, ZX Spectrum, Apple II, etc.

Systèmes de recherche : Smalltalk, Oberon, ZetaLisp, Plan 9

Mainframes anciens (CTSS, Multics, VM/370…)

Deux versions disponibles

C'est là qu'il faut être attentif, tout cela n'est pas léger. Les deux versions disponibles sont les suivantes :

Version complète : 121 Go (174 Go décompressés) → tout est pré-téléchargé, fonctionne hors ligne.

: 121 Go (174 Go décompressés) → tout est pré-téléchargé, fonctionne hors ligne. Version légère : 14 Go (21 Go décompressés) → les images se téléchargent à la première utilisation.

Bon point supplémentaire, les deux supportent les mises à jour automatiques.

Comment installer VirtualOSMuseum sur Mac ?

Le projet tourne actuellement uniquement sur des machines x86 (Intel/AMD). Sur les Mac Apple Silicon (M1/M2/M3/M4/M5), les performances sont limitées car elles passent par de l’émulation. Malgré cela, beaucoup de systèmes anciens restent parfaitement utilisables.



Pour exécuter ce programme sous macOS, commencez par installer UTM en ouvrant apps/UTM.dmg (contenu dans le zip du projet) et en faisant glisser UTM vers le dossier Applications si ce n'est pas déjà fait. Cliquez ensuite sur VirtualOSMuseum.utm pour lancer la machine virtuelle.

Verdict iPhoneSoft

The Virtual OS Museum est un projet de passionné absolument fascinant pour tous les amateurs de rétrotechnologie, d’histoire Apple et de NeXT. C’est une véritable machine à remonter le temps numérique. Que vous vouliez revivre l’époque des Power Macintosh, découvrir l’interface révolutionnaire de NeXTSTEP, ou simplement voir à quoi ressemblait un ordinateur en 1984, ce projet est une mine d’or.

Lien officiel : The Virtual OS Museum.

Vous êtes tenté de l’essayer ? Quel ancien système d’Apple ou NeXT aimeriez-vous redécouvrir en premier ?