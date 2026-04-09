À l’occasion des 50 ans de Apple, le plus grand musée dédié à la marque en Europe ouvre ses portes à Utrecht. Un lieu immersif qui retrace toute l’histoire de la firme, des débuts dans un garage aux années les plus marquantes de son évolution.

Le plus grand musée Apple d’Europe vient d’ouvrir ses portes aux Pays-Bas

Timing parfait : à l’occasion des 50 ans d’Apple, le plus grand musée consacré à la marque en Europe a ouvert ses portes à Utrecht, aux Pays-Bas, le 2 avril dernier. Une adresse à noter pour tout passionné de la pomme qui passerait dans la région.



L’Apple Museum d’Utrecht s’étend sur plus de 2 000 mètres carrés et abrite l’une des plus grandes collections d’objets Apple au monde. Le lieu se divise en plusieurs espaces thématiques pensés pour raconter l’histoire de l’entreprise de façon immersive. On y trouve notamment une reconstitution du célèbre garage des parents de Steve Jobs, là où tout a commencé en 1976, ainsi qu’un couloir entièrement dédié à la campagne “Think Different”, l’une des publicités les plus iconiques de l’histoire du marketing.

Le musée ne se contente pas de retracer les grandes heures d’Apple. Il s’attarde aussi sur une période moins connue du grand public : les années NeXT, quand Steve Jobs, après son éviction d’Apple en 1985, a fondé sa propre entreprise avant d’y revenir triomphant en 1997. Une façon d’offrir une vision complète d’un homme et d’une trajectoire qui ont profondément façonné l’industrie technologique.



Le projet est né de la passion d’Ed Bindels, entrepreneur et fondateur de l’Apple Museum Foundation, épaulé par une équipe de plus de 50 bénévoles : techniciens, collectionneurs et historiens. Une partie de la collection provient du précédent Apple Museum de Westerbork, désormais intégré à cet ensemble plus ambitieux.



Pour les visiteurs, le musée est ouvert tous les jours sauf le mardi, de 10h à 17h, avec une entrée toutes les 15 minutes et dernier accès à 16h. Il est situé au Proostwetering 5d, 3543 AB Utrecht, avec un parking disponible sur place.



Pour les fans d’Apple qui souhaitent vivre l’histoire de la marque autrement qu’à travers un écran, l’escale vaut clairement le détour.