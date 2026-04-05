Chris Espinosa : il n’a jamais quitté Apple depuis 1976

Dans l’ombre des figures comme Steve Jobs ou Tim Cook, Chris Espinosa incarne une rare continuité. Entré chez Apple en 1976 à seulement 14 ans, l’employé numéro 8 est toujours là, près de 50 ans plus tard.

L’employé numéro 8 d’Apple est toujours là, 50 ans après

Pour les 50 ans d’Apple, les regards se tournent naturellement vers Steve Jobs, Steve Wozniak ou Tim Cook. Mais il existe une figure bien plus discrète qui incarne à elle seule la totalité de l’histoire de l’entreprise : Chris Espinosa, employé numéro 8, recruté en 1976 alors qu’il n’avait que 14 ans. Il est toujours en poste aujourd’hui.



À l’époque, Espinosa écrit du code BASIC dans le garage des parents de Steve Jobs à Los Altos, en Californie. Sa mission : développer des logiciels pour l’Apple 1 et faire des démonstrations à de potentiels clients. Ses professeurs au lycée l’avaient mis en garde contre les deux Steve, mais il n’en avait cure. Ce gamin passionné deviendrait le témoin de toute l’épopée Apple, du premier ordinateur vendu en kit jusqu’à l’iPhone 17 Pro.

Sa carrière chez Apple n’a pas toujours été un long fleuve tranquille. Lors des nombreux plans sociaux qui ont rythmé l’histoire de la firme, il a plusieurs fois frôlé la sortie. Son manager lui aurait même confié qu’il avait été épargné uniquement parce que son ancienneté rendait son indemnisation trop coûteuse. Une façon singulière de survivre aux turbulences de Cupertino. Espinosa reconnaissait à cette époque n’avoir ni diplôme universitaire ni autre expérience professionnelle, ce qui rendait sa situation particulièrement précaire.



Au fil des décennies, il a contribué à Mac OS, HyperCard, AppleScript, Xcode, et au système de partage familial d’iOS. Aujourd’hui, à 64 ans, il fait partie de l’équipe tvOS. Il a traversé l’ère Jobs, les années de dérive, le retour du fondateur, puis l’ascension de Tim Cook, sans jamais quitter le navire.



Sa philosophie, résumée avec une simplicité désarmante : il était là quand Apple a allumé les lumières, autant rester jusqu’à ce qu’on les éteigne. Un demi-siècle plus tard, les lumières brillent plus que jamais.