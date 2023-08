Un chèque de Steve Jobs et Steve Wozniak mis aux enchères à partir de 50 000$

Nous l'avons vu une multitude de fois, tout ce qui touche Steve Jobs est aujourd'hui considéré comme un objet de collection qui s'écoule à plusieurs dizaines de milliers de dollars lors des enchères. On vient d'apprendre qu'un chèque signé par Steve Jobs et Steve Wozniak (les deux co-fondateurs d'Apple) a été mis aux enchères chez RR Auction pour la colossale somme de 50 000 dollars minimum.

Un simple chèque de 116,97$ vaut aujourd'hui bien plus

Le 19 mars 1976, Steve Jobs et Steve Wozniak assemblaient quelques dollars issus de leurs économies personnelles pour acheter plusieurs cartes de circuits imprimés à la société Ramlor Inc en Californie. Ces composants étaient destinés à la fabrication des premiers ordinateurs baptisés Apple I. Pour passer commande, Steve Wozniak avait fait un chèque de 116,97 dollars venant de la banque Wells Fargo Bank, il avait laissé Steve Jobs signé, car il s'agissait d'un compte commun, ce qui signifie que les deux signatures étaient obligatoires pour que le chèque soit encaissé.



RR Auction qui propose ce chèque en enchère aujourd'hui explique qu'il a été fait de façon prématurée, le compte chez Well Fargo Bank n'était pas ouvert officiellement, il restait encore quelques procédures administratives à terminer. Toutefois, le conseiller bancaire avait fait confiance aux deux Steve en leur donnant un chéquier le temps de la finalisation de l'ouverture du compte.

RR Auctions a fixé le prix de démarrage de l'enchère à 50 000 dollars, les experts savent que tous les objets liés à Steve Jobs sont très recherchés par les collectionneurs, on a pu le voir avec des... sandales appartenant à Jobs qui se sont vendus à 218 750 dollars, l'année dernière.



L'enchère, qui se tiendra jusqu'au 24 août 2023, offre plus de 50 articles associés à Apple. En plus du chèque, une annonce manuscrite pour l'Apple I par Steve Jobs fait partie du lot. Des ordinateurs en état de fonctionnement, y compris un Apple I et un Apple Lisa, sont également inclus dans la vente.