Un prix qui a été signé par Steve Jobs est en vente à 95 000 dollars

Ce n'est pas la première fois que l'on voit un objet signé par Steve Jobs qui est proposé en vente à un prix complètement hallucinant. Le co-fondateur d'Apple a signé peu d'autographes au cours de son existence, ce qui rend aujourd'hui extrêmement rare le moindre objet signé par Jobs.

Prêt à dépenser 95 000$ pour cet objet de collection ?

En 2000, l'ancienne directrice du marketing Suzanne Lindbergh avait reçu un prix pour récompenser son travail et son ancienneté au sein de l'entreprise. Lindbergh côtoyait Steve Jobs au quotidien, elle le voyait régulièrement et pouvait facilement s'approcher de lui pour discuter. Se rendant compte que Steve Jobs était particulièrement populaire et apprécié par les clients Apple pour son esprit visionnaire, elle se dit qu'il pourrait être intéressant de faire signer son prix par Steve Jobs, ce qui pourrait considérablement augmenter la valeur de celui-ci.



Suzanne Lindbergh a vu juste, car aujourd'hui, son prix avec la signature de Steve Jobs est l'un des rares objets dans le monde à avoir l'autographe du co-fondateur d'Apple, ce qui gonfle sans surprise la valeur de l'objet.

Voici ce qui est expliqué sur le site web Moments in Time où l'article est mis en vente :

La glaçure plastique du présentoir porte l'inscription "Ten" élégamment gravée en lettres italiques verticales. Encadré et en bon état, avec quelques légères ondulations. Accompagnée d'une lettre d'authenticité complète de PSA/DNA. Cette plaque a été émise peu de temps après le retour de Jobs chez Apple et constitue l'un des rares exemples authentiquement signés - la société a rapidement opté pour des signatures fac-similées sur les prix d'anniversaire.



Membre du service marketing innovant d'Apple, Lindbergh a passé 25 ans au sein de l'entreprise, où elle a été promue au poste de "directrice mondiale du marketing de buzz" avant de quitter l'entreprise en 2013. À ce titre, elle était chargée du placement de produits Apple dans les films et les émissions de télévision. Une récompense Apple très recherchée, signée par le cofondateur novateur de la société.

Cet objet de collection se vendra-t-il comme l'espère Suzanne Lindbergh ? Il s'agit sans aucun doute d'un objet de collection qui va attirer l'attention de nombreuses personnes prêtes à dépenser beaucoup d'argent. Ce n'est pas la première fois qu'un objet en lien avec Steve Jobs se vend à plusieurs dizaines de milliers d'euros. On pense par exemple aux sandales que portait Steve Jobs qui ont été vendus à 218 750 dollars.

Il y a un an, il y a aussi un chèque signé par Steve Jobs et Steve Wozniak qui a été vendu à 25 000 dollars.