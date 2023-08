Reed Jobs (le fils de Steve Jobs) lance une société de capital-risque contre le cancer

Parmi les enfants de Steve Jobs, Eve est souvent mise en avant pour sa présence sur Instagram, où elle partage sa passion pour l'équitation et le mannequinat. Néanmoins, Reed Jobs, son frère né en 1991, fait également parler de lui grâce à une bonne action qu'il a récemment lancé.

Reed Jobs ouvre une société de capital-risque pour les traitements contre le cancer

Après le décès de leur père, Lisa, Eve, Reed et Erin Jobs ont hérité de la fortune considérable que Steve Jobs avait amassée au cours de sa remarquable carrière à la tête d'Apple. Quand on est jeune et qu'on hérite de millions de dollars, on ne sait pas vraiment quoi faire d'autant d'argent, on pense bien sûr à l'investissement immobilier, à aider ses proches, à créer ses projets professionnels... Et aussi à investir dans de bonnes causes. C'est exactement ce qu'a fait Reed Jobs, le deuxième enfant de Steve Jobs et le premier qu'il a eu avec Laurene Powell Jobs, sa dernière épouse.



Dans un récent rapport du New York Times, on apprend que Reed Jobs, 31 ans, vient de créer une société de capital-risque pour le soutien aux traitements contre le cancer. Marqué par le décès de son père qui a disparu à cause d'une forme rare de cancer du pancréas, connue sous le nom de tumeur neuroendocrine pancréatique, Reed Jobs a décidé de tout faire pour aider la recherche à trouver des traitements contre le cancer.

Reed Jobs et sa mère Laurene Powell Jobs

En hommage à son père, Reed Jobs a nommé sa société de capital risque "Yosemite", le nom du parc national californien, mais aussi un nom symbolique dans la famille Jobs, car c'est l'endroit où Steve Jobs et Laurene Powell Jobs se sont mariés en mars 1991.



Il a réussi à lever la somme de 200 millions de dollars auprès de plusieurs investisseurs et institutions. Très rapidement, l'Université Rockefeller, le M.I.T, le Memorial Sloan Kettering Cancer Center ainsi que le capital-risqueur John Doerr ont rejoint la liste des donateurs, touché par la démarche de Reed Jobs de vouloir aider la recherche. De son côté, Reed a assuré plusieurs dépenses dont les frais juridiques et de constitution, les frais d'exploitation ainsi qu'un capital initial qui n'a pas été dévoilé.

Au média DealBook, Reed Jobs a déclaré :

Mon père a succombé au cancer quand j'étais à l'université à Stanford. J'étais pré-médecine parce que je voulais vraiment être médecin et guérir les gens moi-même. Mais tout à fait franchement, ça a été vraiment difficile après son décès.

Quelques années après la disparition de Steve Jobs, Reed va obtenir un poste de dirigeant de la division des soins de santé d'Emerson, il prendra des décisions stratégiques pour allouer des subventions à plusieurs laboratoires, y compris Tune Therapeutics, reconnu pour travailler sur des solutions pour les maladies complexes et jusqu'ici intraitables.



Dans son interview, Reed Jobs précise qu'il n'a jamais eu l'objectif dans sa carrière d'être un investisseur en capital risque :

Tout cela n'était pas mon ambition, mais j'ai compris que lorsque vous développez réellement quelque chose et le mettez en œuvre, vous pouvez influencer considérablement les composantes actives, la direction qu'il va prendre et l'objectif scientifique.

Yosemite adoptera un schéma opérationnel atypique. La société pilotera une entreprise à but lucratif, tout en gérant un fonds guidé par les contributeurs afin d'octroyer des aides financières aux chercheurs scientifiques.