Le nouveau livre gratuit de Steve Jobs a été vendu imprimé sur eBay

On l'a vu à de multiples reprises dans le passé, tout ce qui touche Steve Jobs est un véritable succès. Quand on sait que ses sandales se sont vendues à plusieurs milliers de dollars, on se dit que tout est possible ! Depuis le 11 avril, on retrouve sur Apple Books le livre Make Something Wonderful: Steve Jobs in His Own Words un livre proposé gratuitement, mais qu'en version numérique. Des versions physiques existent, mais elles sont extrêmement rares et certains possesseurs n'hésitent pas à en profiter sur eBay...

Le nouveau livre de Steve Jobs en version physique est en vente jusqu'à 25 000 dollars

Steve Jobs a eu une vie bien remplie, le co-fondateur d'Apple a participé à une tonne de conférences, d'interviews et a fait des discours qui resteront à jamais gravés dans l'histoire. Tout cela, le livre Make Something Wonderful: Steve Jobs in His Own Words (faites quelque chose de merveilleux) le met en avant dans une version numérique gratuite disponible pour tous.



Une version physique du livre a été tirée à plusieurs exemplaires, l'objectif était de l'envoyer aux employés d'Apple ainsi qu'à ceux de Disney, certains ont fait la demande afin de le recevoir lors de sa sortie. Pour beaucoup, ce livre représente un objet de collection en mémoire de Steve Jobs, pour d'autres, la revente a été rapide puisque seulement 72 heures après la livraison, ils ont mis leur exemplaire en vente sur eBay.

Sur eBay, plusieurs versions physiques du livre gratuit sont en vente, on compte des prix allant de 180 dollars jusqu'à 25 000 dollars pour le plus cher.

L'auteur de cette œuvre n'est autre que le site Les archives de Steve Jobs, un site créé en septembre 2022 par Laurene Powell Jobs, la mère de ses enfants, Jony Ive, célèbre designer des produits Apple et bien d'autres proches du génie américain.



Les archives sont palpitantes et ont pour objectif d'inspirer les lecteurs à également faire des choses merveilleuses dans leur vie. L'e-book et le livre physique sont rédigés en anglais, mais le fait qu'il soit en version numérique permettra de le traduire facilement, ce qui le rend accessible à tout le monde.

