Un e-book à l'honneur de Steve Jobs disponible gratuitement le 11 avril

Dans moins de dix jours, un livre numérique créé par la femme de Steve Jobs et d'autres proches va faire son apparition sur le site stevejobsarchive.com. Un livre gratuit qui contient des archives inédites sur le légendaire fondateur d'Apple.

Cochez la date du 11 avril 2023

C'est donc ce mardi 11 avril 2023 qu'un livre électronique centré sur le fondateur d'Apple va être publié. Un ouvrage sous format e-book baptisé Make Something Wonderful (faites quelque chose de merveilleux) qui rassemblera plusieurs interventions marquantes de Steve Jobs dont des discours, des conférences ou encore des interviews.



On annonce même l'insertion de courriers, de conversations et d'images encore jamais dévoilées au grand public. Seule la version numérique est au programme pour l'instant, impossible de savoir si une version physique est prévue par la suite. En revanche, l'accès sera gratuit pour tous.

L'auteur de cette œuvre n'est autre que le site Les archives de Steve Jobs, un site créé en septembre 2022 par Laurene Powell Jobs, la mère de ses enfants, Jony Ive, célèbre designer des produits Apple et bien d'autres proches du génie américain. Les archives s'annoncent palpitantes et ont pour objectif d'inspirer les lecteurs à également faire des choses merveilleuses dans leur vie.



L'e-book sera bien évidemment rédigé en anglais, mais le fait qu'il soit en version numérique permettra de le traduire facilement, ce qui le rend accessible à tout le monde. Sans oublier qu'il est gratuit. Rendez-vous le 11 avril.