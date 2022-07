Laurene Powell Jobs a reçu la Médaille de la liberté du Président Biden pour Steve Jobs

Laurene Powell Jobs était l'épouse du cofondateur d'Apple, Steve Jobs. Immédiatement après leur rencontre en 1989, un lien fusionnel va se créer et ils se marieront 2 ans plus tard. Après tant d'années aux côtés de Steve Jobs, il était évident pour Laurene Powell Jobs de venir assister aujourd'hui à la remise des médailles de la liberté organisée par l'administration Biden à la Maison-Blanche.

Laurene Powell Jobs vient récupérer la médaille de son défunt mari

C'était un moment symbolique et rempli d'émotion, le Président Joe Biden a remis cet après-midi la médaille de la liberté (la plus haute distinction civile des États-Unis) à plusieurs personnalités américaines, dont Steve Jobs, à titre posthume.

Selon Biden, Steve Jobs a démontré qu'avec du travail acharné, de la persévérance et la foi, on peut réaliser des choses extraordinaires.



La médaille de la liberté est exclusivement attribuée aux personnes qui ont apporté une contribution exemplaire à la prospérité, à la sécurité, aux valeurs des États-Unis, à des initiatives sociétales publiques ou privées importantes ou à la paix mondiale.

Laurene Powell Jobs a accepté la médaille de la liberté en l'honneur de son défunt mari et ancien PDG d'Apple et de Pixar, Steve Jobs.

Joe Biden a déclaré pendant la cérémonie :

Les innovations de Steve Jobs ont eu et continueront d'avoir un impact sur la manière dont les gens du monde entier communiquent ainsi que sur la manière dont ils interagissent avec les ordinateurs et les appareils mobiles.

Hier, Tim Cook a rendu hommage à Steve Jobs sur Twitter. Le CEO d'Apple a soutenu que "Steve était un visionnaire qui nous a mis au défi de voir le monde non pas pour ce qu'il est, mais pour ce qu'il pourrait être. Nous chérissons sa mémoire et nous continuerons à bâtir sur son héritage".

Découvrez ci-dessous le direct de CBS News.