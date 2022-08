Tim Cook, Jony Ive et Laurene Powell Jobs participeront à la conférence Code 2022

Le 6 et 8 septembre, une conférence très attendue va avoir lieu aux États-Unis, il s'agit de la "Code 2022", un rendez-vous qui permet aux grands esprits de la technologie, des affaires et de la politique de venir discuter et partager leur vision du monde avec le public. D'habitude, les précédentes éditions n'ont pas mis en avant des invités très populaires, il n'y a pas eu Elon Musk et encore moins Bill Gates. Cependant, l'édition 2022 va être grandiose, on retrouvera la présence de 3 personnes importantes directement liées à Apple !

Le nom de Kara Swisher ne vous dit peut-être rien, mais cette journaliste spécialisée dans la technologie est une véritable légende aux États-Unis. Swisher a récemment annoncé sur son compte Twitter qu'elle avait réussi à convaincre Tim Cook, Jony Ives et l'épouse de Steve Jobs, Laurene Powell Jobs, de venir avec elle à la conférence Code 2022.



Après avoir été l'hôte de la conférence pendant vingt ans, Swisher a déclaré que l'événement de cette année serait son dernier. Elle accueille donc Cook, Ive et Powell Jobs pour une conversation sur Apple, leur vision de la technologie de demain et bien sûr de Steve Jobs. La journaliste espère que la présence de Laurene Powell Jobs permettra d'en apprendre plus sur le cofondateur d'Apple.

L'effet d'annonce se concentre majoritairement sur les trois invités que vous pouvez voir en photo ci-dessus, toutefois, le Code 2022 proposera aussi d'autres interviews inédites avec d'autres noms de la Tech et de la politique. On retrouvera :

Ainsi que plein d'autres invités que vous pouvez découvrir sur la page dédiée de l'événement.

Le Code 2022 aura lieu du 6 au 8 septembre, l'accès se fait uniquement sur invitation après avoir envoyé un formulaire de demande de participation.

This will be my last session of Code after 20 years. I thought it critical to gauge the impact of the tech icon who was the very 1st interview: Steve Jobs. So, I am bringing together the trio who knew him best to discuss his lasting impact: @tim_cook @laurenepowell and Jony Ive. pic.twitter.com/XIN7Ww9G18