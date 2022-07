Steve Jobs reçoit une médaille posthume de la liberté par le président Joe Biden

Nous venons d'apprendre il y a quelques heures que l'administration Biden a dévoilé la liste des personnalités qui recevaient la médaille présidentielle de la liberté. Si cette liste regroupe essentiellement des personnes toujours parmi nous, le Président des États-Unis a aussi tenu à décerner plusieurs médailles à titre posthumes.

Une magnifique récompense

Une liste de 17 lauréats de la Médaille présidentielle de la liberté, c'est l'annonce que vient de réaliser la Maison-Blanche à travers un communiqué publié sur le site whitehouse.gov en ce 1er juillet 2022. Parmi les personnes qui reçoivent cette récompense, on retrouve le co-fondateur d'Apple : Steve Jobs, voici ce que déclare le communiqué :

Steve Jobs (décalé en 2011) a été cofondateur, directeur général et président d'Apple, Inc., PDG de Pixar et a occupé un rôle de premier plan à la Walt Disney Company. Sa vision, son imagination et sa créativité ont conduit à des inventions qui ont changé et continuent de changer la façon dont le monde communique, tout en transformant les industries de l'informatique, de la musique, du cinéma et du sans fil.

Aux États-Unis, la Médaille présidentielle de la liberté est la plus haute distinction civile de la nation, elle est exclusivement attribuée aux personnes qui ont apporté une contribution exemplaire à la prospérité, à la sécurité, aux valeurs des États-Unis, à des initiatives sociétales publiques ou privées importantes ou à la paix mondiale.



Le communiqué rappelle que Joe Biden a toujours dit depuis longtemps que l'Amérique peut-être définie par un seul mot : les possibilités. Selon le Président des États-Unis, Steve Jobs a démontré qu'avec du travail acharné, de la persévérance et la foi, on peut réaliser des choses extraordinaires.



Parmi les autres lauréats de la Médaille présidentielle de la liberté, on retrouve :