After Steve : les raisons du départ de Jony Ive

⏰ Il y a 9 heures (Màj il y a 8 heures)

Alexandre Godard

2



Ce mardi 3 mai 2022, le journaliste/rédacteur du NYT, Tripp Mickle, va mettre en vente un livre qui concerne Apple. Celui-ci se base principalement sur la dernière décennie, celle vécue par le géant américain après la mort de son ancienne tête pensante, Steve Jobs.

"Apple, des milliards sans âme"

Cette semaine, le journaliste Tripp Mickle, actuellement en poste au New York Times, va publier un tout nouveau livre qui s'intitule "After Steve : How Apple Became a Trillion-Dollar Company and Lost Its Soul". Comme son nom l'indique, cet ouvrage revient en profondeur sur l'évolution d'Apple à la suite de la mort de Steve Jobs en 2011.



Pour patienter jusqu'à la date de sortie, l'auteur a profité de son poste de rédacteur pour partager un extrait au travers d'un article dans le NYT. Il évoque par exemple les dernières années de Jony Ive au sein de l'équipe design des produits d'Apple.

C'était en 2014, et l'avenir d'Apple, plus que jamais, semblait dépendre de M. Ive. Son amour des lignes pures et simples avait déjà redessiné le monde à travers des produits aussi populaires que l'iMac, l'iPod et l'iPhone.



Maintenant, il était assis à une table de conférence avec Tim Cook, le directeur général de l'entreprise (…). Ils voulaient tous les deux un autre succès, mais M. Ive faisait pression pour un produit révélé plus audacieux que tout autre dans l'histoire de la compagnie théâtrale.

On apprend également qu'Ive et Tim Cook avaient une vision bien différente sur certains points. Pour l'Apple Watch, Ive voulait un produit design, tourné vers la mode, tandis que l'actuel PDG de la pomme souhaitait une approche plus traditionnelle. Le second acceptera finalement de suivre le premier, mais ce moment restera comme une première étape importante dans les premiers doutes de Jony Ive.