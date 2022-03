Selon Wozniak, Steve Jobs n'était pas un bon communicant au départ

Lors d'une prise de parole auprès du média CNBC, Steve Wozniak a fait quelques déclarations sur l'autre Steve, celui que vous connaissez tous, le mondialement connu Steve Jobs.

Wozniak parle une fois de plus de Steve Jobs

Steve Wozniak, légendaire co-fondateur d'Apple aux côtés du regretté Steve Jobs, aime s'adonner au jeu de l'interview et raconter des anecdotes sur sa vie et surtout sa carrière professionnelle. Pas plus tard qu'hier, il s'est adressé à CNBC et a révélé quelques informations sur les débuts de son acolyte de toujours et ses difficultés à s'imposer.



Lorsque Steve Jobs était à son apogée, il n'était pas rare d'entendre tout le bien que les gens pensaient de lui. Mieux encore, il était vu comme un génie dans sa façon de dévoiler et de vendre les produits Apple. Cependant, comme le rappelle Wozniak, c'était loin d'être gagné...



Selon ses propos, Steve Jobs a énormément travaillé sur sa personnalité tout en développant ses compétences dans le marketing pour devenir l'homme populaire qu'il était. Il déclare même qu'au départ, il n'était ni un bon communicant, ni un très bon ingénieur. Tellement loin d'être parfait en termes d'ingénierie qu'il a fallu trouver un autre domaine comme le marketing pour se rendre important.

Il a appris beaucoup de principes de marketing parce qu’il n’était pas vraiment capable, en termes d’ingénierie, vous savez, de matériel informatique et de logiciels. Il a dû trouver d’autres domaines pour se rendre important.

Néanmoins, il souligne le fait que Jobs a immédiatement changé d'attitude lors de la création d'Apple. Il est directement devenu bien plus sérieux et travailleur et a tout de suite compris qu'il allait falloir un énorme travail sur sa personnalité pour atteindre les sommets.



Pour finir, il reconnaît que les compétences d'orateur de Steve Jobs ont permis à l'iPhone et tant d'autres produits siglés d'une pomme d'avoir un succès retentissant à travers le monde. Il avait le don de rendre le produit simple à tel point qu'on pouvait l'utiliser sans même le connaître, a-t-il déclaré.