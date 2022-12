Un artiste turc imagine à quoi ressemblerait Steve Jobs s'il était toujours vivant

Le 5 octobre 2011, Steve Jobs est décédé d'un cancer du pancréas, le co-fondateur d'Apple qui s'est battu jusqu'à la fin et qui a essayé de rester à son poste chez Apple le plus longtemps possible, aura marqué les esprits à tout jamais. Un créateur de contenus sur Instagram basé en Turquie a tenu à lui rendre hommage en montrant à quoi pourrait ressembler Steve Jobs s'il était toujours vivant aujourd'hui.

Une intelligence artificielle imagine à quoi ressemblerait Steve Jobs en 2022

Le nom Alper Yesiltas vous dit peut-être quelque chose, cet utilisateur Instagram est particulièrement connu pour partager des images montrant à quoi pourraient ressembler aujourd'hui des personnes décédées ou des personnes toujours vivantes dans les 20 à 30 années à venir.



Après avoir imaginé le futur visage de Billie Eilish, Justin Bieber ou encore Greta Thunberg et même des personnes disparues comme Jim Morrison et Al Capone, le créateur Instagram a eu l'idée d'imaginer à quoi ressemblerait Steve Jobs en 2022.

Grâce à une intelligence artificielle qui vieillit les visages en prenant en compte l'âge réel d'une personne si celle-ci n'était pas décédée, voici à quoi ressemblerait le co-fondateur d'Apple en 2022. On retrouve un Jobs avec le cuir chevelu toujours dégarni, mais avec nettement plus de cheveux blancs que quand il a disparu, sur cette image, Steve Jobs a 67 ans.



Le créateur turc a soigné les détails puisqu'on identifie le fameux col roulé noir avec les manches longues, une tenue dans laquelle on voyait Steve Jobs à chaque WWDC et Apple Event. On remarque aussi en arrière-plan la célèbre phrase "One more thing" qui est coupée, ce slogan est historique chez Apple et bien connu des fidèles de la marque, car c'est la phrase qui apparaît à chaque fois qu'Apple est sur le point d'annoncer un nouveau produit !



Ce travail fantastique a surpris énormément de monde ce week-end sur les réseaux sociaux, il est fort probable que cette image arrive jusqu'aux personnes qui étaient proches de Steve Jobs ainsi qu'à ses collaborateurs qui travaillaient avec lui quotidiennement.