Découvrez le prix scandaleux des claquettes de Steve Jobs vendues aux enchères

Une paire de sandales en cuir suédé marron, qui aurait appartenu à Steve Jobs et aurait été portée durant les années 70-80, a été vendue aux enchères pour la somme astronomique de 218 750 dollars.



Comme le rapporte CNN, la paire de Birkenstock Arizona est passée sous le marteau cette semaine avec une estimation initiale de 60 000 à 80 000 dollars. Cependant, 19 enchères plus tard, le lot a été vendu pour plus de 200 000 $.

Une paire de sandale hors de prix

Selon l'annonce, les sandales ont appartenu à Jobs dans les années 70 et 80. Elles appartenaient auparavant à Mark Sheff, le majordome de la maison de Jobs. Sheff affirme avoir acquis les sandales et d'autres objets de Jobs parce que le père fondateur d'Apple n'aimait pas garder les choses.

Selon Sheff, Jobs aurait même fabriqué ses propres sandales dans les années 1970. L'annonce indique que le co-créateur de la firme à la pomme a porté ces sandales "à de nombreux moments cruciaux de l'histoire d'Apple", notamment lors des débuts d'Apple dans le garage familial de Los Altos avec Steve Wozniak. Lisa, l'ex-femme de Jobs et mère de son enfant, a déclaré que les sandales "faisaient partie de son côté simple. Elles étaient son uniforme. Ce qui est bien avec un uniforme, c'est que vous n'avez pas à vous soucier de ce que vous allez porter le matin". Il portait d'ailleurs très souvent un col roulé noir.



Les sandales que l'on voit ici ont été présentées dans de multiples expositions aux États-Unis et à l'étranger, en Allemagne et en Italie. Les sandales ont été décrites comme "bien utilisées" mais complètes, et présentent leurs boucles ajustables et leur estampillage Birkenstock d'origine. L'empreinte des pieds de Steve Jobs est toujours présente sur la semelle et les semelles montrent des signes d'usure importante.



Les souvenirs originaux et uniques d'Apple atteignent souvent des prix incroyables aux enchères. Le mois dernier, un iPhone original scellé en usine s'est vendu plus de 35 000 dollars. Un modèle historique d'Apple-1 s'est vendu aux enchères pour plus de 1,5 millions de dollars.



Le lot de sandales est également accompagné d'un "NFT exclusif", une représentation numérique à 360 degrés des sandales à l'unité, stockée sur la blockchain. Si vous aimez ces sandales, il y a plein de coloris et de modèles neufs sur Amazon.

