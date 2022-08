Un iPhone Edge de 2007 dans sa boîte vendu plus de 35 000 dollars

Un iPhone original scellé, issu d'une première série de production, s'est vendu 35 000 dollars lors d'une récente vente aux enchères.



D'après le design de la boîte, cet iPhone faisait partie du lot initial de modèles originaux vendus dans les premiers mois suivant le lancement de l'iPhone en juin 2007, car l'écran d'accueil ne comporte pas d'icône iTunes Store.

L'application iTunes Store n'était initialement pas incluse dans l'iPhone et n'a été ajoutée que quelques mois plus tard avec la sortie de l'iPhone OS 1.1 en septembre 2007. Le design de la boîte de l'iPhone a ensuite été mis à jour pour ajouter l'icône. Rappelons que l'App Store a été introduit en 2008 avec l'iPhone 3G.

iPhone d'Apple original de première génération non ouvert, modèle A1203, commande MA712LL/A (8GB). La boîte présente une image grandeur nature de l'iPhone avec douze icônes sur l'écran, indiquant qu'il s'agit de la première production (2007) ; une 13e icône, pour iTunes, est apparue plus tard dans l'année. En état neuf et scellé en usine.



L'annonce ne donne aucun indice sur l'état de l'iPhone qui se trouve dans la boîte, mais étant donné qu'elle est encore scellée, elle devrait être en parfait état.

Enfin, l'annonce rappelle l'effet qu'a eu l'iPhone lors de son annonce en 2007 :

"L'iPhone est un produit révolutionnaire et magique qui a littéralement cinq ans d'avance sur tous les autres téléphones mobiles", a déclaré Steve Jobs lors de son discours d'ouverture qui a présenté ce produit innovant. Il avait raison. Développé en secret, l'iPhone original est le smartphone qui a transformé l'industrie, révolutionnant la conception des téléphones portables en tant que l'un des premiers téléphones de type "ardoise". L'iPhone a supprimé presque toutes les commandes physiques au profit d'une interface tactile capacitive facile à utiliser. Il a mis l'internet dans nos poches avec le premier navigateur web mobile complet, et a essentiellement lancé le marché des applications avec l'introduction de l'App Store, qui facilite l'accès et le téléchargement d'applications tierces. L'iPhone a marqué le début de l'ère moderne des smartphones et a propulsé Apple au sommet du classement des entreprises les plus rentables du monde.