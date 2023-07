Un rare iPhone Edge de 4 Go sous blister adjugé à 190 000 dollars !

Un iPhone qui vaut de l'or.



Les ventes d'iPhone originaux, les modèles de 2007, font régulièrement la une des journaux spécialisés de nos jours. Mais cette fois-ci, il s'agit d'un modèle extrêmement rare : la version 4 Go de ce smartphone, qui n'a été produite que pendant quelques mois. Initialement estimé à une valeur de 100 000 dollars, cet iPhone a finalement battu le record du monde en se vendant pour une somme astronomique de 190 372,80 dollars.

Un iPhone Edge très rare

Au cours de l'année passée, de nombreux iPhones Edge scellés ont été mis aux enchères. Cependant, après le record de vente de 63 000 dollars établi en février, la demande ainsi que les prix ont diminué au cours des derniers mois. Il n'y a qu'à voir la baisse des prix. En avril, un modèle identique était parti pour "seulement" 18 000 dollars. On pensait qu'on avait atteint le paroxysme et que la bulle avait explosé.

Malgré tout, LCG Auctions a estimé que le premier iPhone original scellé de 4 Go se vendrait entre 50 000 et 100 000 dollars. Les enchères ont débuté à 10 000 dollars pour ce modèle rare de 4 Go le 30 juin, et jusqu'à hier, l'offre la plus élevée dépassait à peine les 40 000 dollars.



Cependant, au cours de la dernière journée et des derniers instants de la vente, la demande a explosé, entraînant une augmentation des enchères pour atteindre près de 200 000 dollars, ridiculisant l'ancien record de 63 000 dollars établi en février pour l'iPhone original de 4 Go.



Si l'on tient compte du prix initial de 499 dollars, la valeur de cet iPhone a été multipliée par 380 au cours des 16 dernières années. Un investissement au rendement exceptionnel.

Comment expliquer une telle cote ?

Il est important de noter que cet iPhone rare provient d'un ancien ingénieur d'Apple qui a participé au développement du smartphone. Voici comment LCG Auctions décrit l'état de cet iPhone original scellé de 4 Go :

Nous vous proposons un modèle 4GB extrêmement rare, scellé en usine, dans un état exceptionnel. Pratiquement sans défaut sur la surface et les bords, le scellé d'usine est propre, avec des détails de couture corrects et bien serrés. Les étiquettes au verso sont en parfait état sous le sceau. Couleur et brillance exceptionnelles. Neuf, jamais activé. La provenance du téléphone est irréprochable puisque l'expéditeur faisait partie de l'équipe d'ingénieurs d'Apple lors du lancement de l'iPhone. Les collectionneurs et les investisseurs auraient bien du mal à trouver un exemplaire de qualité supérieure. La pertinence et la rareté constituent une formule gagnante pour cet objet de collection en vogue. Modèle A1203, commande MA501LL/A 4GB)

La distinction des 4 Go de cet iPhone original rare a été déterminante dans son prix de vente. Ce lot comprenait également un autre iPhone original scellé de 8 Go qui a été vendu pour la modique somme de 44 771 dollars.

Si vous aimez les objets de collection, sachez qu'on trouve des iPhone Edge à moins de 200 euros sur leboncoin... Sinon, à l'autre bout de la chaine, le dernier iPhone 14 Pro est en promotion.