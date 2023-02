L'iPhone original s'est vendu à plus de 63 000$ dans une enchère !

L'iPhone est aujourd'hui un produit mondialement connu qui s'est écoulé à plusieurs centaines de millions d'exemplaires depuis son lancement. S'il est très simple de trouver un iPhone 6, iPhone 7 ou iPhone 8 sur les sites de reventes d'occasion, l'iPhone original commercialisé en 2007 est bien plus rare et encore plus quand il est sous blister.

L'iPhone original se vend à 63 000$ dans une enchère

Souvenez-vous, Apple présentait en 2007 le premier iPhone, un téléphone qui faisait appareil photo, qui était capable d'aller sur internet, d'envoyer des mails, prendre des notes... À l'époque, c'était une petite révolution qui avait impressionné les médias et les clients Apple qui faisaient déjà confiance à l'entreprise pour les Mac et iPod.



Lors de son premier trimestre fiscal en 2007, Apple avait réussi à écouler 1,39 million d'unités de l'iPhone original, une belle performance pour ce qui s'apprêtait à bouleverser le quotidien de milliards de personnes à travers le monde. Si aujourd'hui l'iPhone est partout, l'iPhone original est lui nettement plus difficile à trouver pour les collectionneurs et encore moins en bon état.

La société LCG Auctions spécialisée dans les enchères en ligne pour une variété de produits a récemment fait le buzz avec la vente d'un iPhone original de 2007 à 63 356,40 $. Une somme très élevée, mais qui s'explique par le fait que l'iPhone n'a... jamais été déballé par son propriétaire !



Business Insider rapporte que la première utilisatrice de l'iPhone a reçu l'iPhone en cadeau peu après sa disponibilité en 2007, mais ne l'a jamais ouvert puisqu'il était verrouillé au réseau AT&T, un opérateur qui ne tentait pas du tout la bénéficiaire du cadeau. L'iPhone original avait depuis été rangé dans une armoire jusqu'à que l'utilisatrice se dise qu'il existait peut-être des personnes prêtes à dépenser beaucoup d'argent pour ce type d'appareil désormais introuvable sur le marché de l'occasion.

LCG Auctions précise que cette enchère a surpris tout le monde, car l'enchère la plus élevée qui a concerné un iPhone original était en octobre 2022, l'appareil s'était vendu à un prix de 39 339 $, mais dans un état non optimal.

L'iPhone original de première version dans un état scellé en usine est largement considéré comme un atout en premier ordre parmi les collectionneurs haut de gamme. Des ventes publiques impressionnantes de 35 414 $ en août et de 39 339 $ en octobre de l'année dernière ont donné lieu à une large couverture médiatique de la part des principaux médias tels que le Wall Street Journal, CNBC, Fox Business et d'autres. Il ne fait aucun doute que l'intérêt pour les objets de collection culturellement pertinents augmente rapidement, et malgré les chiffres de ventes impressionnants, beaucoup pensent que l'espace en est encore à ses balbutiements.

Vous l'aurez compris, si vous achetez un appareil de première génération que vous pensez revendre à l'avenir à un collectionneur, essayez de ne pas l'ouvrir, il conservera une plus grande valeur !