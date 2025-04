L’iPhone Fold refait parler de son prix à plus de 2 000 $

L’iPhone pliable tant attendu d’Apple pourrait arriver avec un prix nettement supérieur à celui de son modèle phare actuel, et même plus cher que les modèles pliables concurrents de Samsung. Selon une nouvelle publication du leaker chinois “Instant Digital” sur Weibo, l’appareil devrait coûter entre 2 100 $ et 2 300 $, ce qui correspond aux dernières rumeurs.

Comparaison de prix avec les pliables de Samsung

Un tel tarif placerait l’iPhone Fold d’Apple à environ 10 % de plus que l’équivalent haut de gamme de Samsung :

Samsung Galaxy Z Fold6 : à partir de 1 899 $

Samsung Galaxy Z Flip6 : à partir de 1 219 $

Le modèle d’Apple adopterait un design pliable à l’horizontale de type “livre”, semblable à celui de la gamme Galaxy Z Fold. Avec la fourchette de prix évoquée, cela ferait de l’iPhone pliable un modèle 200 à 400 $ plus cher que le Z Fold6 de Samsung.

Spécifications et caractéristiques attendues

Bien que les spécifications complètes ne soient pas encore confirmées, plusieurs rapports suggèrent que l’iPhone pliable pourrait offrir un écran principal de 7,8 pouces, utilisant une dalle OLED flexible fournie par Samsung. L’écran extérieur offrirait une expérience similaire à celle d’un iPhone classique, avec 5,4 pouces (comme sur les iPhone mini), pour une utilisation complète même lorsque l’appareil est plié. Apple accorderait une attention particulière à la durabilité, avec un mécanisme de charnière renforcé et une technologie avancée pour réduire le pli au centre de l’écran. Il fonctionnerait probablement sous une version d’iOS optimisée pour les écrans doubles, avec une gestion du multitâche améliorée (type Stage Manager). Certains bruits de couloir évoquent également une compatibilité avec l’Apple Pencil.

Comparé à l’iPhone 16 Pro Max

À titre de comparaison, l’iPhone 16 Pro Max commence à 1 199 $, et atteint 1 599 $ dans sa version 1 To. Le modèle pliable coûterait donc près de 1 000 $ de plus que l’iPhone le plus cher actuellement disponible. En France, le Pro Max démarre à 1 469 €, imaginez le prix de l’iPhone Fold…

Date de lancement estimée

L’iPhone pliable pourrait être lancé dès l’année prochaine, selon de plus en plus de rapports concordants, soit avec la gamme iPhone 18.

À propos de la source

Bien que “Instant Digital” ait un historique mitigé, plusieurs de ses fuites se sont révélées justes, notamment :

L’iPhone 14 jaune

Le dos en verre dépoli des iPhone 15 et 15 Plus

Le rafraîchissement léger de l’Apple Watch Series 9

La capture de vidéos spatiales sur l’iPhone 15 Pro

La caméra frontale en mode paysage sur les nouveaux iPads

L’option d’écran nano-texturé pour l’iPad Pro M4

La capacité des batteries de l’iPhone 16 Pro

La compatibilité continue des bracelets jusqu’à l’Apple Watch Series 10

Assez pour prendre l’information au sérieux. Et vous, vous attendez cet iPhone Fold ?