Un chèque signé par Steve Jobs et Steve Wozniak sur le point d'être vendu 25 000$

Steve Jobs restera à jamais une légende dans les esprits, tout ce qu'a touché le co-fondateur d'Apple a aujourd'hui une grande valeur. Un nouvel objet fait actuellement le buzz, il s'agit d'un chèque authentique signé par Jobs et Wozniak.

Le chèque de 3 430$ qui en vaut

25 000$

RR Auction une société basée à Boston spécialisé dans les enchères des objets de collections a annoncé vendre cette semaine un objet rare qui a été tenu entre les mains de Steve Jobs. Ce produit qui fait parler de lui n'est autre qu'un chèque avec la mention en tête "Apple Computer Company" et l'adresse du fameux garage où Steve Jobs et Steve Wozniak ont commencé leur collaboration au tout début d'Apple.



D'un montant de 3 430 dollars à l'ordre de Kierulff Electronics, ce chèque n'a jamais été encaissé, mais gardé bien au chaud en espérant qu'il prenne dans le futur une certaine valeur financière dans le cadre d'une enchère.

RR Auction donne plus d’indications sur le motif qui a poussé Jobs et Wozniak a signé conjointement ce chèque :

Trois mois plus tôt, le 1er avril 1976, Steve Jobs, Steve Wozniak et Ron Wayne ont signé le contrat de partenariat initial de la société, qui attribuait 45 % de la société à chacun des Steve et 10 % à Wayne. Il stipule également que toute dépense supérieure à 100 dollars doit être approuvée par deux des partenaires, ce qui explique peut-être pourquoi Jobs et Woz ont tous deux signé ce chèque.

Quand on regarde la date de ce chèque (le 15 juillet 1976), cela pourrait correspondre à un règlement pour des composants informatiques qui ont été utilisés dans la fabrication du deuxième lot des ordinateurs Apple-1. Les deux Steve avaient besoin de se réapprovisionner régulièrement en nouvelle pièce ce qui engageait des frais conséquents, ils payaient le plus souvent en chèque.



Les organisateurs de l'enchère affirment que ce chèque est emblématique et extrêmement rare, il n'existe (normalement) aucun autre document ou chèque qui ont été signés par Steve Jobs et Steve Wozniak l'année même de la création d'Apple Computer Company.

L'enchère est en cours, elle se terminera le 17 mars, RR Auction souhaite que les participants puissent miser le plus longtemps possible, l'entreprise espère attirer l'attention d'un grand collectionneur qui rejoindra la vente.



Précédemment, d'autres objets de collections ont fait le buzz dans diverses enchères aux États-Unis, on pense par exemple aux cartes de visite que distribuait Steve Jobs à de futurs collaborateurs et partenaires, un annuaire signé par Steve Jobs ou encore une demande d'emploi signée par Jobs.



