Un chèque de Steve Jobs à 4,01$ à Radio Shack sur le point de se vendre 25 000$

La disparition de Steve Jobs a provoqué une forte augmentation des biens qui ont appartenu au cofondateur d’Apple. Si on a pu voir précédemment ses sandales se vendre à plusieurs milliers de dollars, les chèques qu’à pu faire Steve Jobs pour acheter du matériel pour Apple se vendent à prix d’or dans les enchères aux États-Unis !

Un chèque de collection

Un chèque signé par Steve Jobs, cofondateur d’Apple, est actuellement en vente aux enchères. Ce chèque, d’un montant de 4,01 dollars, a été initialement émis à l’intention de Radio Shack, un détaillant d’électronique très populaire à l’époque. Ce simple bout de papier est sur le point d’atteindre des sommets financiers, avec une estimation qui dépasse les 25 000 dollars. Cette vente aux enchères, qui se clôturera ce mercredi, fait partie des événements organisés par RR Auction. Cette maison d’enchères est connue pour ses collections comprenant des autographes précieux et des objets liés à la science et à la technologie.

Daté du 23 juillet 1976, ce chèque porte non seulement la signature de Steve Jobs, mais aussi un bout d’histoire. Il est tiré sur le compte de l’Apple Computer Company et mentionne la toute première adresse d’Apple à Palo Alto. C’est à cette adresse, dans le garage de la maison de Jobs, que lui et Steve Wozniak ont jeté les bases de ce qui deviendrait un géant de la technologie.



À l’heure actuelle, l’enchère pour ce chèque historique avait déjà atteint 22 444 dollars après 21 offres. Ce montant témoigne de l’importance historique et de la valeur symbolique de ce chèque, bien au-delà de son montant nominal. La vente de mercredi promet d’être un moment mémorable pour les collectionneurs.