Une pub pour l'Apple-1 écrite à la main par Steve Jobs adjugée plus de 175 000 $

Une publicité pour le premier ordinateur de la marque, l'Apple-1, écrite par Steve Jobs, a récemment été vendue pour 175 759 dollars lors d'une vente aux enchères organisée par RR Auction. L'annonce est un brouillon contenant les spécifications de la machine Apple-1, ainsi que des informations sur les détails que Steve Jobs souhaitait inclure.

Chère publicité

"Carte seule + manuel, 75 $. Une vraie affaire", peut-on lire dans une partie de l'annonce rédigée par Steve Jobs. La signature de Jobs est incluse, et l'adresse mentionnée est celle de la maison de ses parents, où l'entreprise Apple a été créée, dans le fameux garage.

Le projet manuscrit correspond à la publicité originale pour l'Apple-1, la première annonce ayant été publiée dans l'édition de juillet 1976 d'Interface Magazine. L'annonce est accompagnée de deux photos Polaroid de machines Apple-1 prises à The Byte Shop à Mountain View, en Californie. Jobs a annoté l'une des images en précisant qu'elle était "floue parce que l'appareil photo a bougé".



La publicité a été mise en vente par un ami proche de Steve Jobs qui était présent lors de la phase de développement de l'Apple-1. Ces objets lui ont été offerts en guise de souvenirs, un sacré cadeau avec le recul.



Par ailleurs lors de cette vente, un ordinateur Apple-1 opérationnel signé par Steve Wozniak a été vendu 223 520 dollars, et un chèque Apple Computer de 1976 signé par Jobs et Wozniak a été vendu 135 261 dollars.