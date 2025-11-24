Apple News n’a plus accès aux contenus de CNN. Les deux entreprises cherchent à conclure un nouvel accord mais, en attendant, les abonnés ne peuvent plus consulter les articles.

CNN quitte Apple News

CNN a officiellement retiré ses articles de l’application Apple News, selon Semafor. Cette décision marque un coup dur pour Apple News, qui perd ainsi l’une de ses sources d’information les plus consultées.



Le départ de CNN semble lié à des négociations contractuelles non finalisées. Les deux parties discuteraient actuellement d’un nouvel accord qui pourrait éventuellement permettre à la chaîne de revenir sur la plateforme, mais aucun calendrier précis n’a été communiqué.

Cette décision intervient alors que CNN développe fortement sa stratégie d’abonnement. La chaîne propose désormais un abonnement écrit à 29,99 $/an, et une offre complète “All Access” à 69,99 $/an, incluant le streaming vidéo. En se retirant d’Apple News, CNN pourrait chercher à renforcer le trafic vers ses propres services payants plutôt que de dépendre de plateformes tierces. Et inciter d'autres médias à faire pareil?

Pour Apple, la perte de CNN représente un manque à gagner, tant en termes de contenu que d’engagement utilisateur. Apple News et Apple News+ restent des outils importants pour les éditeurs, offrant une visibilité massive et la possibilité de générer des revenus supplémentaires.

Reste à savoir si un compromis sera trouvé et si CNN reviendra sur Apple News. Cette situation illustre les tensions croissantes entre les plateformes de diffusion et les médias qui souhaitent mieux contrôler leurs contenus et leurs revenus. Pour rappel, Apple News n'est toujours pas disponhible en France.

