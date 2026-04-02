Tim Cook : « Le lancement de l’iPhone reste mon moment préféré chez Apple »

Il est décidément très loquace ! À l’occasion des 50 ans d’Apple, le PDG Tim Cook a accordé une autre interview exclusive, cette fois auprès du Wall Street Journal dans laquelle il revient sur les moments marquants de l’histoire de l’entreprise. Il n’a pas hésité à désigner le lancement de l’iPhone comme son moment préféré chez Apple.

Un moment historique pour Tim Cook

Lors de la rencontre à Apple Park, Tim Cook et le journaliste Ben Cohen ont pu consulter des archives rares, dont certaines que même le PDG découvrait pour la première fois. Parmi les objets exposés : le premier brevet déposé par Apple pour l’Apple II, le tout premier iPod de 2001, des prototypes et composants du premier iPhone, ainsi que l’Apple Watch que portait Cook lors de sa présentation en 2015.



Quand on lui a demandé pourquoi le lancement de l’iPhone en 2007 restait son moment favori, Tim Cook a répondu avec émotion :

Nous utilisions tous le smartphone de l’époque, et c’était une expérience horrible. J’ai adoré le fait que, soudain, nous ayons cette interface tactile qui fonctionnait exactement comme l’esprit humain.

Le tout premier iPhone : un objet révolutionnaire

Pour rappel, le premier iPhone a été dévoilé par Steve Jobs le 9 janvier 2007 lors d’une présentation restée dans les annales. Jobs l’avait présenté comme « trois produits en un » : un iPod révolutionnaire, un téléphone mobile et un communicateur internet.

Spécifications techniques du premier iPhone (2007) :

Écran tactile capacitif de 3,5 pouces (480 x 320 pixels)

Puce Samsung 32-bit ARM 620 MHz

128 Mo de RAM

Stockage interne de 4 Go, 8 Go ou 16 Go

Appareil photo de 2 mégapixels

Batterie de 1400 mAh offrant environ 8 heures en conversation

Pas d’App Store à l’origine (arrivé en 2008)

Pas de 3G sur le premier modèle (arrivée avec l’iPhone 3G en 2008)

Ce premier iPhone a radicalement changé l’industrie mobile et posé les bases de l’écosystème que nous connaissons aujourd’hui.

Tim Cook reste discret sur l’avenir

Lors de l’interview, Tim Cook a refusé de parler des produits futurs, se contentant de dire que le prochain grand succès d’Apple viendrait de « l’intersection parfaite entre hardware, software et services ».



Concernant les rumeurs sur son éventuel départ à la retraite, il a simplement répondu :

Quand le jour viendra, je le saurai.

Célébrations des 50 ans

Ces déclarations interviennent après une soirée festive à Apple Park où Paul McCartney a donné un concert privé pour les employés. Apple a également organisé plusieurs événements ces dernières semaines, dont des concerts d’Alicia Keys à New York et de Mumford & Sons à Londres.



Enfin, Tim Cook a également envoyé une lettre émouvante à tous les employés d’Apple pour marquer ce demi-siècle d’innovation.