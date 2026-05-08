Quatre courts métrages MAMI tournés avec l’iPhone 17 Pro Max

Apple poursuit sa stratégie « Filmed on iPhone » en mettant en avant quatre courts métrages réalisés pour le programme MAMI Select du Mumbai Film Festival avec l’iPhone 17 Pro Max

L’iPhone 17 Pro Max au cœur de quatre courts métrages du MAMI Festival

Apple continue de faire la démonstration des capacités vidéo de l’iPhone 17 Pro Max avec une nouvelle série de courts métrages. Dans le cadre du programme MAMI Select: Filmed on iPhone, lié au Mumbai Film Festival, quatre cinéastes émergents ont utilisé l’appareil comme outil de production principal pour réaliser leurs films de festival.



Les quatre réalisateurs ont chacun exploité des fonctionnalités différentes du Pro Max. Shreela Agarwal a misé sur le ProRes RAW pour récupérer les détails dans les scènes sombres de son film 11.11, ajuster la balance des blancs et conserver une image nocturne naturelle malgré des conditions d’éclairage difficiles.



Ritesh Sharma, lui, a tiré parti du Mode Cinématique et de la fonction Audio Mix dans She Sells Seashells pour isoler les sons désirés et renforcer l’immersion. Robin Joy a quant à lui exploité le Mode Action pour filmer Pathanam en mouvement, facilité par la chambre à vapeur de l’appareil qui lui a permis de tourner sans interruption.

Enfin, Dhritisree Sarkar a combiné le ProRes RAW, Apple Log 2 et le zoom optique 8x à 200 mm dans Kathar Katha pour se rapprocher de l’état émotionnel de sa protagoniste et recréer une esthétique argentique en post-production.



Au-delà de l’iPhone lui-même, Apple souligne que l’ensemble de son écosystème a soutenu les productions : le MacBook Pro avec puce M5 et l’iPad Pro M5 ont accompagné le travail de montage et de finalisation.



Ce type d’initiative n’est pas nouveau pour la marque. Depuis des années, Apple utilise le cinéma indépendant et les festivals pour illustrer la polyvalence de ses capteurs. Mais la diversité des usages présentés ici, du ProRes RAW à l’Action Mode en passant par le zoom périscopique, révèle surtout à quel point l’iPhone 17 Pro Max s’est imposé comme un véritable outil de production professionnelle, accessible à des créateurs qui n’auraient autrement pas les moyens d’un tournage classique.