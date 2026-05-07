iPhone Spatial : Apple travaillerait sur un écran holographique révolutionnaire

Samsung développerait un écran holographique avancé qui pourrait équiper un futur « Spatial iPhone » chez Apple, selon de nouvelles rumeurs venues de la chaîne d’approvisionnement. Le projet semble bien engagé avec une sortie prévue en 2030.

Encore Samsung à la manœuvre

Le leaker « Schrödinger » (clin d’œil au chat) sur X (anciennement Twitter) a partagé des informations faisant état de discussions autour d’un projet baptisé « MH1 » ou « H1 » chez Samsung. Ce dernier serait destiné non seulement à Samsung, mais potentiellement aussi à Apple.

Une technologie holographique sans lunettes très avancée

Contrairement aux anciennes solutions 3D sans lunettes (lentilles lenticulaires), cette nouvelle dalle reposerait sur :

Un suivi oculaire précis (eye-tracking) comme ce qu’on a déjà sur visionOS

Une technologie de dirigeabilité de faisceaux diffractifs (diffractive beam-steering)

Une couche holographique nano-structurée intégrée directement dans la dalle AMOLED

Cette approche permettrait un véritable effet de profondeur « flottant » au-dessus de l’écran, avec la possibilité de tourner le téléphone pour « voir autour » des objets en vidéo (effet 360°). La dalle maintiendrait une résolution 4K complète en usage 2D classique, sans perte de qualité (« Zero Clarity Loss »).

Samsung travaille sur cette technologie depuis plusieurs années via son Advanced Institute of Technology (SAIT). Des publications scientifiques remontent à 2020, montrant déjà des prototypes prometteurs.

Apple s’intéresse à l’holographie depuis longtemps

Apple n’est pas en reste. La marque a déposé plusieurs brevets sur les écrans 3D sans lunettes depuis plus de 15 ans (notamment en 2008 et 2014).

Récemment, John Ternus (futur CEO d’Apple) a déclaré que la fusion entre le monde numérique et physique était une « inévitabilité » et que le spatial computing n’en était qu’à ses débuts.

Bien qu’aucun détail concret ne confirme encore un « Spatial iPhone », des rumeurs dans la chaîne d’approvisionnement évoquent bien un intérêt d’Apple pour cette technologie.

Un projet encore très lointain

Selon le leaker, le projet MH1 en est encore au stade 1 de la R&D. Un smartphone holographique grand public ne serait pas attendu avant 2030, soit l’iPhone 23 !

Samsung aurait actuellement une avance technologique grâce à ses recherches, mais Apple pourrait très bien collaborer avec le coréen (qui lui fournit déjà des dalles OLED) pour un tel produit futuriste.

En résumé

Un iPhone Spatial avec écran holographique véritable reste une perspective lointaine, mais les signes s’accumulent : brevets anciens, déclarations de John Ternus, et maintenant ces rumeurs d’un projet concret chez Samsung. Ce type d’écran pourrait représenter la prochaine grande révolution après l’iPhone pliable attendu en septembre prochain avec l’iPhone Ultra 2026.