macOS Tahoe 26.5 : la version finale de printemps avec des améliorations discrètes

En plus d'iOS 26.5, Apple déploie aujourd’hui la version finale de macOS Tahoe 26.5. Comme souvent pour les mises à jour intermédiaires, celle-ci se concentre principalement sur la stabilité et les fonctionnalités cross-platform.

Les nouveautés de macOS Tahoe 26.5

Le Mac profite des mêmes améliorations que l’iPhone : chiffrement de bout en bout RCS dans Messages, la nouvelle fonctionnalité « Lieux suggérés » dans Plans, ainsi que les bases techniques pour les futures publicités dans l’application de cartographie. On retrouve également quelques optimisations StoreKit pour les abonnements.

Le reste de la mise à jour est constitué de corrections de bugs, d’améliorations de performances et de mises à jour de sécurité.

Comment installer macOS Tahoe 26.5 ?

La mise à jour est disponible pour tous les Mac compatibles avec macOS Tahoe 26.

Appareils compatibles : Mac équipés d’une puce Apple M1 ou ultérieure (et certains Intel récents encore supportés). Allez dans Réglages Système > Général > Mise à jour logicielle.